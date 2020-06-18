【瘦身陷阱】外購樽裝飲品多屬高糖易致肥　營養師教自製2款有營消暑飲品【內附製法】

▲ 夏日消暑飲品，可以自製，內附簡單製法。

上星期六，佩怡表姐邀請我們到他們的新居大食會，表姐夫來到港鐵站出口接我們︰「食物都預備好了，只欠飲品，我們先去便利店買些飲品吧！」

聲稱低糖其實糖份也不少

來到便利店，大家各自選購自己的心水，表姐夫拿起2瓶啤酒，表哥選了運動飲品，他女朋友選了烏龍茶，表妹的選擇困難症又發作，她走過來問我︰「你喝甚麼？飲品大多高糖份，但我又不想只喝清水清茶！」

表哥指着雪櫃說︰「我選這款運動飲品有低糖版，還有這枝檸檬茶也是低糖的。」

表妹反駁說︰「低糖也非真正少糖的，你問問營養師，飲品中每100毫升含糖份少於5克，就可在食品標籤上聲稱低糖，但5克糖已等於1茶匙糖份；這枝檸檬茶500毫升，即含5茶匙糖呢！」

我笑說︰「全對！當了媽媽後似乎精明得多了。」

表哥再拿起一罐可樂遞給表妹，說︰「這款可樂新推出的，說是無糖且無卡路里。」

表妹細聲說︰「我也想試，但我又不想琳琳經常喝可樂，會攝入太多咖啡因，所以我也盡量避免在她面前喝。」

我拿起1枝椰青水，對表妹說︰「我打算買這椰青水，你有興趣嗎？」

表妹很驚訝︰「椰青水不怕甜嗎？每100克都有接近4克糖……」

▲ 外購樽裝飲品多屬高糖，容易致肥。（iStock圖片）

必須細看營養標籤成分

我打斷她的話︰「其實並非要零糖份才算健康，看飲品標籤時可同時看看它列出的成分︰『100%椰青水』，即無其他添加成分；標籤上糖份的數字，是來自椰青本身的果糖。就例如新鮮純果汁，它的糖份不可能是零，因水果本身含天然果糖，我們應留意成分有否列出『糖』、『白糖』、『粟米糖漿』等與糖有關的字眼。此外，成分上可了解它是新鮮水果製成，還是來自濃縮果汁，所以，了解成分比數字更重要。」

表妹提起︰「還有佩怡表姐及兩個小朋友呢，他們想喝些甚麼？」

表姐夫答︰「不必了……」

我突然想起︰「我剛買了荔枝及芒果！我們可以自製荔枝梳打及芒果乳酪飲品，大人小孩也適合呢！」

表妹興奮地說︰「似乎比樽裝飲品吸引多了！」

我笑她︰「對！荔枝及芒果本身甜，可不用額外加入糖份，最適合愛甜又怕胖的你。」

自製荔枝梳打

材料：新鮮荔枝、蘋果汁、有氣水（sparkling water）或梳打水（soda water）、冰塊

製法：將荔枝肉攪拌或用匙壓成蓉，加入蘋果汁、有氣水或梳打水，調勻後加入冰塊即成。

自製芒果乳酪飲品

材料：芒果、純乳酪、低脂鮮奶、冰塊

製法：將芒果肉、純乳酪、低脂鮮奶及冰塊，用攪拌機打勻即成，當然亦可用上其他水果，製成自己喜愛的消暑飲品。

撰文：周詠苑（註冊營養師）