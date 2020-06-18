【派錢1萬】餐飲業界推刺激消費措施　逾千間食肆推「7月7折」、「8月8折」優惠

▲ 政府與業界公布最新的刺激消費措施。（資料圖片）

港府推出「派錢1萬」的計劃，將於下周日父親節（21日）接受申請登記，財政司司長陳茂波今日（18日）聯同飲食業界代表公布業界的刺激消費措施。

飲食業界立法會議員張宇人表示，配合政府希望市民多外出用膳消費，希望市民外出用膳不只得到一萬元服務及價值，餐飲業希望幫助市民增值。為了配合「派錢1萬」的計劃，業界將會在7月15日推出晚市6時後提供全單7折或套餐7折優惠，而到8月則會推出8折優惠，預料有過千間食肆參與。

他又指，有關詳情將於7月8日中午會見傳媒交代詳情，包括參與名單和相關網站。他續稱享有今次優惠不設最低消費，至於選擇夜市的原因，是因為午市食客人流較頻密，幾個商會均認為夜市會有較多人參與，而全日則會較少人參與。

問及如何評估今次消費措施的成效，張宇人指，如果疫情過後沒有出現暴力事件，相信飲食業的生意會回復正常，當然未有旅客時，生意會有折讓，因為遊客佔2成生意。

張宇人希望飲食業可吸納現金派發計劃中的350億，加上保就業計劃下，失業率料會下跌，希望8月低見單位數，而在10月的酒席是旺季，相信失業率有機會持續下跌。

▲ 政司司長陳茂波（右四）今日聯同飲食業界代表公布業界的刺激消費措施。（陳永康攝）

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陳茂波表示，現金派發計劃是希望鼓勵本地消費，刺激經濟，今日與張宇人和6個餐飲業界代表開會，商討如何給更多優惠予市民刺激消費。他又指，本港經濟接二連三受到打擊，推動經濟發展三個主要動力包括外貿、消費和投資，突然減速和煞停，所以有需要刺激本地消費。

他又指，現金派發計劃規模約700億元，根據2020年首季數字，平均每月消費為270多億元，餐飲佔70多億元，如果大家可以留港消費支持經濟，可以對經濟有推動和刺激的作用。

至於支持反修例的食肆或者小店是否可以參與計劃，陳茂波回應指，不同的店舖都可以出不同的優惠計劃吸引消息，可以百花齊放，每間店舖都自由意願推出任何措施。

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記者：陳子謙