【首置盤】公屋聯會稱供應少　倡設第二市場盼增加流轉

▲ 公屋聯會發表「優化資助出售房屋計劃2.0」倡議書。（吳卓峰攝）

首置上車盤、紅磡煥然懿居貨尾43個單位，料第三季接受申請。不過發展商市建局日前表明，今年度財政或見紅，無力大規模發展首置盤。公屋聯會倡議，政府可考慮仿效居屋，設「首置第二市場」，日後讓現有業主轉讓單位予合資格首置買家，盼增加單位流轉。

【首置盤】煥然懿居貨尾43伙第三季推售 市建局8月宣布折扣率

公屋聯會發表「優化資助出售房屋計劃2.0」倡議書，提到政府近年大力發展首置項目，包括煥然懿居，以及安達臣道第二個首置項目。

不過聯會認為，市建局主要職能應是推動舊區重建，但以「高價收地、低價賣樓」推展首置項目，會對市建局造成長遠財政及現金流壓力。聯會建議倘市建局需執行政府公營房策，可考慮斥資收購市建局重建地皮，再將地皮低價售予房委會或房協等機構，興建各類資助出售單位；也可由政府直接撥出私樓地予市建局，發展首置項目。

就首置盤長遠供應有限，公屋聯會認為可推出「首置第二市場」，讓業主在未補價情況下，把單位轉售予指定人士，增加單位流轉性，發揮資助出售房屋的功能。

聯會又認為，要大力協助首置人士置業，建議容許符合白表入息及資產限額的首置人士，提供不高於三成樓價的資助，購買少於600萬元的私樓物業（未補價資助出售單位例外），申請人置業後需受到居屋轉售限制規定，建議先導計劃推出名額1,000個，料涉開支最多18億元。

聯會承認，有關建議對財政開支有沉重壓力，但相信房委會每年出售居屋和綠置居的收益，可抵銷有關開支。

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記者：吳卓峰