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【防蚊大作戰】中醫師拆解濕熱陰虛內熱易惹蚊　推介兩款濕熱湯水兼防蚊香包

休閒 14:30 2020/06/18

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中醫師拆解 濕熱陰虛內熱易惹蚊（iStockphoto圖片）

蚊怕水、蚊貼、防蚊手帶……夏天一到，琳瑯滿目的防蚊、滅蚊產品陸續推出市面。縱然有效，但其實治標不治本。若想避免蚊叮，香港註冊中醫師梁尹倩（Cinci EC）就建議該從改善體質做起，內外夾攻全面擊退蚊子。

從中醫角度來看，哪種體質的人最惹蚊呢？蚊子特別喜愛體溫偏高、多汗及體味、汗味重的人，所以濕熱體質人士特別惹蚊。但不止的，陰虛內熱體質的人，亦同樣容易惹來蚊子『親吻』。

Cinci解釋，人一般分為8大體質，包括四虛的氣虛、血虛、陰虛、陽虛，以及四實的氣滯、血瘀、濕熱、痰濕，或可簡單以寒、熱、濕來區分。

所謂濕熱，就是感受濕熱之邪或長期痰濕，愛吃辛辣、油膩、重口味食物，以及經常飲咖啡奶茶或煙酒過多的人，會較易讓體內生濕，鬱而化熱，抑或同時與熱結合在脾胃中，阻礙氣機運行，形成濕熱體質。

夏天在戶外郊遊最怕被蚊叮，中醫師指原來濕熱、陰虛內熱體質人士最易惹蚊。（iStockphoto圖片）

濕熱人士，大多數是怕熱易出汗、眼乾目赤、經常口苦口乾有口氣、手腳常感沉重，就算睡多久都不夠，而小便則量少偏黃，大便偏軟，容易黏着馬桶難沖走，便後肛門更有灼熱感。「濕熱體質的女士面油會較多，容易出暗瘡粉刺，白帶亦偏黃味重。」Cinci說。

香港註冊中醫梁尹倩 （Cinci EC）是港大中醫全科學士及中大針灸學理學碩士，曾著有《飲湯》系列及創辦養生飲品店CheckCheckCin。（湯炳強攝）

哪何謂陰虛內熱？Cinci就說這類人與濕熱人士相似，體溫相對偏高，面部常有烘熱感，並有手腳、心胸口煩熱等，但陰虛內熱人更會多了潮熱盜汗症狀。

想避免蚊叮，Cinci就建議要由源頭開始。

濕熱體質人士要清熱祛濕，多食用具清熱祛濕功效的食物，如生薏米、綠豆、赤小豆、土茯苓及冬瓜等，或飲用祛熱氣茶療調理體質。而陰虛體質人士就切忌晚睡熬夜，要多進食滋陰潤燥等食物，如雪耳、百合、雪梨及蜂蜜等，有助清熱滋陰。

她亦建議濕熱人士飲食宜清淡，少吃辛辣煎炸、重口味、甜膩、滋補及偏熱型食物，如奶茶、咖啡、冰凍啤酒等。水果類亦要避免進食荔枝、芒果及榴槤，以免加重濕熱症狀，增加被蚊叮的機會。

Cinci教大家可憑舌苔查看自己是否有濕，有濕的人舌苔會呈白色，濕潤黏膩，而帶濕熱的人舌苔更會呈黃色。（受訪者提供）

推介濕熱湯水及防蚊香包

要改善濕熱體質，Cinci推介兩款湯水從根本改善體質，包括冬瓜荷葉綠豆湯及霸王花蘋果雪梨赤小豆湯。她亦建議如要到戶外多蚊地方，不妨自製中藥防蚊香包隨身攜帶，只需到藥材舖照單執藥，再用紗布或魚湯袋包起綁好即可使用，非常方便。

(1)冬瓜荷葉綠豆湯

功效：清熱利濕、消腫減肥

【冬瓜荷葉綠豆湯】冬瓜有清熱袪濕及利尿等作用，連皮煮可加重功效。（資料圖片）

材料：

冬瓜 1斤
新鮮荷葉 1塊
綠豆 20克
粟米（連鬚） 2條
黃豆 20克
粟米（連鬚） 2條

做法：
材料洗淨後，冬瓜連皮切塊，粟米去皮留鬚切成段。在湯鍋中加入2.5升水，放入全部材料後以大火煲滾，再轉細火煲1.5小時，最後加鹽調味便可。

(2)霸王花蘋果雪梨赤小豆湯

功效：健脾清熱、袪濕消腫

材料：

乾霸王花 2棵
雪梨 2個
赤小豆 30克
蘋果 1個
生薏米 30克
無花果 2粒

做法：
材料洗淨後，蘋果、雪梨可留皮切成塊。在湯鍋中加入2.5升水，放入全部材料後以大火煲滾，再轉細火煲2小時，最後加鹽調味便可。

(3) DIY中藥防蚊香包

材料：香茅、大茴香、小茴香、橘子皮、薄荷、石菖蒲各10克

做法：將全部材料弄碎並放入紗布包中，如香包內藥材味減淡，須換上新藥材才能發揮功效。

防蚊香包成分天然，散發出淡淡藥材味，簡單易做。（資料圖片）

記者：黃依情

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