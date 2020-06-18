【藍天白雲】本港連續幾日現藍天有彩虹　打工仔：收工見到夕陽好滿足

▲ 本港連續幾日現藍天，引起網民討論。

今年夏天因為新冠肺炎疫情未止不能去旅行，相信不少人都會感到失望。不過本港過去幾日都有極靚藍天，更連續兩日出現彩虹，十分療癒！有網民指出雖然不能去旅行，但有旅行質素藍天安慰，見到藍天心情都變好！

連登討論區有網民以「香港個天靚咗成四五個月」為題，表示近日的天空很清，並貼上一張藍天照片。樓主拋磚引玉引來其他網民討論及貼出藍天照，至今直評已超過4千，帖文猶如變了「攝影台」。

▲ 昨日維港上空出現雙彩虹。（陳永康攝）

其中最多正評的留言寫到，該網民平日有看空氣污染app的習慣，而香港的空氣污染程度之前一直是黃色及紅色，污染指數過130。但近半年一直都是綠色，代表污染程度極低，非常少有。

大量網民認同，表示以往夏天都會有少許霧，但近日天朗氣清，甚至有大埔居民表示連續多晚見到馬鞍山。有濕疹患者指出，近日不止天色漂亮，連空氣都變好，濕疹沒有以往嚴重，亦有人表示：「外國翻嚟，乞嚏都唔多個」。

▲ 有網民表示收工見到夕陽，心情都變得滿足。（圖片來源：日本膠流生＠連登討論區）

有打工仔直言每天上班「做到隻狗咁攰到死」，但一放工見到海景及夕陽立即好滿足，「望到個天咁靚心情真係好好多」。

▲ 有網民表示很久沒有見過維港如此清徹。（圖片來源：Histamine＠連登討論區）

不少網民更指現時搭車多了時間看風景，幻想自己去了旅行，「求求其影都可以日本隻天咁靚」，又認為「揸車個天藍到好似喺歐洲咁」。更有人日前搭船去長洲時，被維港美景嚇呆：

經過維港我都睇到呆左，到底有幾耐未見過咁清徹咁空曠嘅維港？

▲ 拍攝此照片的網民笑言該帖文變了攝影台。（圖片來源：奇爾＠連登討論區）

有怕熱網民表示，今年有藍天白雲之餘，天氣似乎沒有往年那麼熱，「熱得嚟透到氣，冇嗰種翳焗」。更有潛水友說連海水都變得清澈，就像水族館一樣！不少網民認為是受新冠肺炎影響，內地工廠停工而減少空氣污染，希望之後疫情過後仍然有讓地球喘息的機會。

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責任編輯：王俊賢