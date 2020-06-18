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【港產口罩供應】mask lab推彩虹口罩　$78每盒25個藍/綠/白/紫色/粉紅口罩

健康 14:51 2020/06/18

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

mask lab推彩虹口罩$78每盒25個。

新冠肺炎疫情持續，口罩仍然是生活不可或缺的物品。港產口罩品牌Mask Lab公布推出彩色口罩系列，除了原來的藍色外，會增添5款新顏色包括綠色、紫色、粉紅色、黃色及白色。

masklab每款彩色口罩均為「成人款三層式一次性」 設計，以25 片一盒（獨立包裝）形式發售。彩色口罩使用美國高等級熔噴布生產，25 gsm，達到歐洲口罩標準EN 14683最高的Type IIR類別。所有產品都經由第三方國家級實驗室檢測過出報告再發售。

除此之外，masklab現正籌備第 3 至第 5 條生產線，以製造兒童口罩、 N95 及 KF94 款式，預計於七月初正式投產。每條生產線每日可生產約 5 萬個口罩，當 5 條生產線全面投入服務後，即每天可生產 25 萬片口罩。

彩色口罩資料

  • 25 片一盒（獨立包裝）
  • 顏色：藍色、綠色、白色、紫色、粉紅色
  • 售價：$78/盒
  • 官網直接訂購：www.masklab.hk

masklab於2020年3月由3i母公司成立，並定位為香港第一間觀光口罩廠。masklab工廠位於新蒲崗的舊倉庫改建成符合ISO認證的無塵室。

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責任編輯：王俊賢

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