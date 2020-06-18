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環團調查：近6成人認為本港空氣差　惟對污染物認知不足 

社會 14:43 2020/06/18

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世界綠色組織行政總裁余遠騁引述研究指，室内空氣污染會令兒童增加患肺炎的風險近一倍。（資料圖片）

市民現時每日戴口罩，在炎炎夏日更顯呼吸困難。有環團調查指出，近6成人認為本港空氣污染嚴重，較前年跌約2成；但疫情下公眾大多選擇留在室內，大多數人卻對室內空氣污染物的種類、產生過程及源頭均認識不足，在11種常見的污染物中只認識2種；逾7成人不知道空氣污染物如何産生；環團建議，市民在選擇清潔用品時應選用有認證的產品，減少污染物產生的機會，同時亦應保持室內空氣流通，或可選用空氣清新機。

世界綠色組織於今年5月中至5月底，委託精確市場研究中心（CSG）於全港進行街頭随機訪問500位18歲以上港人，結果顯示，有58%受訪者認為本港的空氣污染好嚴重或嚴重，對比前年同類型調查的76％錄得近2成跌幅。

受疫情影響，市民多選擇留在室內，但調查發現，大部份受訪者對室内空氣污染物的種類，產生過程及源頭均認識不足，在11種常見的室内污染物中只認識2種，分別是甲醛和一氧化碳；逾7成人不知道空氣河染物如何産生，例如與完全燃燒及不完全燃燒的過程有關；逾7成人不知道家用和辦公室設備也會對空氣放臭氣，如影印機，激光打印機和傳真機等。

世界衞生組織已將「室内空氣污染」列為影響人類健康十大威脅之一；調查亦指出，逾5成人指眼睛會被空氣污染物影響，惟僅1成半人知道會導致心臟及心血管問題。

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，根據研究顯示，室内空氣污染會令兒童增加患肺炎的風險近一倍，亦是成年人急性下呼吸道感染的風險因素之一；亦會增加心臟病、慢性阻塞性肺病、肺癌等患病機會。現時人人防疫，加強環境衞生，建議市民應選用有認證的產品，而非只以天然一考慮因素為主，「因天然亦不一定是好，亦能產出污染物」，至於平時在室內可保持空氣流通，亦可使用具有過濾懸浮粒子的空氣清新機、減少使用含有害有機化合物的油漆及家具、避免使用地毯等。

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記者：洪芷晴

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