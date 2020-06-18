【英國升學】陳奕迅一度拒讀英國寄宿學校　感恩哥哥保護免被欺凌︰哥哥是學校型人

▲ 陳奕迅（Eason）講述當年到英國升學的經歷，在哥哥的保護下，避免受校園欺凌。

陳奕迅（Eason）曾到英國升學，他昨日（11日）於Facebook分享一段約3分鐘的影片，講述自己當年到英國升學的經歷。Eason一度拒讀英國寄宿學校，在家人鼓勵下最終去了英國讀書，而且有哥哥保護，避免受校園欺凌。

Eason指最初寧願入讀第七志願、位於灣仔船街的私校聖璐琦書院（現已結業），也堅持不肯去英國升學，因為當時有愛爾蘭共和軍施襲，經常在火車站、機場等公眾地方放炸彈，他自言︰

我好怕死話唔去，我去英國死梗㗎，我實俾人炸死。

▲ 曾經堅拒去英國讀書的Eason，在家人的愛下終肯赴英。（影片截圖）

媽媽住學校附近陪伴

當時只有12、13歲的Eason竟然說出這些誇張的說話，不過家人不斷安慰他，表示有媽媽和哥哥陪伴不用擔心。已到英國升學的哥哥亦在聖誕專程回港，陪他一同去英國巴斯（Bath），媽媽又在寄宿學校附近的旅館住兩至四星期。他表示︰

其實媽咪好辛苦，佢好偉大，嗰啲B&B（Bed & Breakfast）唔係咩（舒適）酒店。

▲ Eason罕有分享一家四口童年照。（影片截圖）

他去英國後卻愛上了這個地方，也不明白當初自己為何怕死，「事實與想像完全相反」，結果他一個炸彈也沒遇過。

家人的愛尤其是媽媽和哥哥對他的寵愛，令他衝破心理關口，雖然爸爸忙於工作，沒時間陪伴他，但他明白爸爸對他的支持。

我諗係屋企人嘅支持，媽咪投放所有時間，佢話『有咩事我喺對面咋』。

▲ 媽媽為了Eason，在他寄宿學校附近的旅館住了一段時間。（影片截圖）

哥哥保護免被欺凌

Eason的哥哥比他更早到英國讀寄宿學校，他形容哥哥是學校的「型人、有份量的人」。當時學校有600多個學生，只有6、7個中國人。大家知道他哥哥的反應是︰

Oh Yeah. Jason Chan, Eason Chan's brother. Respect!

▲ Eason與哥哥一同在英國讀書互相扶持。（影片截圖）

外國同學曾欺負Eason哥哥不成功，知道他的厲害後，他們也不敢欺負Eason。他分享曾有入讀寄宿學校的新生被人惡整，把他整個人屈曲，屁股塞進膠桶。

就讀英國寄宿名校

Eason的爸爸是高級公務員，他中學時與哥哥獲政府津貼，到英國西南部的Dauntsey's School讀書。Dauntsey's School於1542年創校，有近500年歷史，佔地150英畝，學生的英國高考成績優異。

▲ Eason感恩在哥哥（右）的保護下，避免受校園欺凌。（影片截圖）

「歷奇學習」是該校的特色之一，學生通過活動訓練意志。當中帆船學會每年暑假，安排學生乘坐學校的大型帆船 「Jolie Brise」出海遊歷，師生曾去過法國、蘇格蘭、丹麥等地。

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責任編輯︰駱秀玲