半山服務式住宅男子燒炭亡　現場留家人聯絡電話字條

▲ 半山醫院道8號一橦服務式住宅公寓今日（18日）發生自殺案。（曾秋文攝）

半山醫院道8號一橦服務式住宅公寓發生自殺案，今日（18日）中午12時許，職員發現上址3樓一房間有煙冒出，於是報警，消防到場後發現房內廁所被反鎖，破門後發現一名男子倒臥地上，其後証實死亡。

▲ 警方到事發地點進行調查。（曾秋文攝）

警方調查後表示死者年約40歲，昨日携行李入住，現場檢獲留下家人聯絡電話之字條及一袋炭，估計死者在廁所燒炭尋死，正聯絡其家人了解原因。上址住宅公寓去年6月份亦曾發生燒炭事件，當時一名女子在廁所內燒炭身亡。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）

醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/ 中文(廣東話、普通話)、英文

記者：曾秋文