香港國際電影節推「百年費里尼」節目 　24名作全展+音樂會+專題展覽

▲ 第44屆香港國際電影節宣布重頭節目，帶來「百年費里尼」紀念全展。

今年為意大利電影大師費里尼（1920-1993）誕生百周年，香港國際電影節協會與Italian Cultural Institute in Hong Kong攜手合辦，並獲意大利駐香港總領事館的支持，特別呈獻「百年費里尼」節目，包括電影作品全展、特別展覽及演奏尼諾羅塔（Nino Rota）電影配樂之音樂會，讓影迷全情投入費里尼的光影世界。

▲ 費里尼愛妻茱麗塔馬仙娜在《大路》的形像純真幽默。（HKIFF提供）

「百年費里尼」將獻映大師執導的全24部電影，當中包括大量全新修復版本，其中6部經典代表作，將在8月18日至31日舉行的第44屆香港國際電影節（HKIFF44）率先登場。

虛實交織的《大路》（La Strada, 1954）令費里尼初露鋒芒，為新寫實主義重新定位；以城市妓女為題的《花街春夢》（ Nights of Cabiria, 1957），讓茱麗塔馬仙娜（Giulietta Masina）榮登康城影后寶座。

最負盛名的巔峰作《八部半》（8 1⁄2,1963），以如幻似真的超現實想像，締造對鏡自照的創作人夢囈；極具自傳色彩的《想當年》（Amarcord, 1973），滿載家鄉回憶，在馬戲團般的調度中重拾青蔥歲月的悲喜錯落。

費里尼憑此4部作品4度榮獲奧斯卡最佳外語片獎，並於1993年獲頒奧斯卡終身就獎，譜寫影史傳奇。

《露滴牡丹開》（La Dolce Vita, 1960）令費里尼登上事業高峰，與馬斯杜安尼（Marcello Mastroianni）並駕齊驅成為長期經典拍檔。影片對當代聲色犬馬淋漓盡致的描繪備受爭議，卻無礙勇奪康城影展金棕櫚獎殊榮。

▲ 費里尼1972年作品《羅馬》，（Photo credit：Park Circus MGM）

為美麗之城獻上禮讚，在《羅馬》（ Roma, 1972）裏歷史、科技、回憶與夢幻恣意碰撞，令古都成了令人驚嘆的電影舞台。

為了讓影迷更深入認識費里尼的影像世界，第44屆香港國際電影節更策劃特別展覽，展出博洛尼亞電影資料館珍藏的大師幕後工作照、劇照、電影海報及手繪畫作等，將免費開放予公眾。

主辦單位同時亦會舉辦音樂會，由意大利著名指揮家艾爾高（Lorenzo Antonio Iosco）演奏與費里尼合作無間的意大利音樂大師尼諾羅塔之電影配樂。詳情稍後公布。

電影節今回以費里尼愛妻茱麗塔馬仙娜（Giulietta Masina）在《大路》純真幽默的獨特形象，設計出「百年費里尼」節目的主題圖像。

港國際電影節協會節目總監王志輝表示，「百年費里尼」節目由八月的電影節延續至年底：「除廣受稱譽的經典電影外，費里尼其餘18 部執導的作品將在電影節發燒友九、十月及十一、十二月節目中接力登場，讓影迷大飽眼福。」

▲ 今年為意大利電影大師費里尼（1920-1993）誕生百周年，香港國際電影節協會特別呈獻「百年費里尼」節目。（HKIFF提供）

費里尼被譽為影史上最才華橫溢的電影大師之一，從意大利新寫實主義中破繭而出，突破現實與夢幻的界線，將馬戲團的荒誕、個人經歷與回憶，糅合對當下社會的觀察及天馬行空的想像，創出自成一家的電影語言。奇詭絢麗的影像令人心蕩神馳，自由奔放的創意更啟發無數後來者。

第44屆香港國際電影節節目詳情將於7月28日公布。門票將於8月5日起發售，公眾可透過網上訂票，亦可在各大城市售票網購買。

HKIFF44「百年費里尼」6部放映作品：

1.《大路》（1954）

2.《花街春夢》（1957）

3.《露滴牡丹開》（1960）

4.《八部半》（1963）

5.《羅馬》（1972）

6.《想當年》（1973）

記者：Mandy