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【派錢1萬】飲食業界推消費措施　財政司司長陳茂波如何用一萬？

社會 16:10 2020/06/18

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

陳茂波指鼓勵官員及同事領取一萬元後多消費。（陳永康攝）

港府推出「派錢1萬」的計劃，將於本周日父親節（21日）接受申請登記，財政司司長陳茂波今日（18日）聯同飲食業界代表公布業界的刺激消費措施。

【派錢一萬】餐飲業界推刺激消費措施　逾千間食肆推「7月7折」、「8月8折」優惠

飲食業界立法會議員張宇人表示，配合政府希望市民多外出用膳消費，希望市民外出用膳不只得到一萬元服務及價值，餐飲業希望幫助市民增值。為了配合「派錢1萬」的計劃，業界將會在7月15日推出晚市6時後提供全單7折或套餐7折優惠，而到8月則會推出8折優惠，預料有過千間食肆參與。

【派錢1萬】6月21日起接受登記派錢1萬　銀行電子登記收款時間表出爐

有記者問到財政長長司陳茂波，一旦取得一萬元時，會如何利用？陳茂波回應指，鼓勵不同的官員及同事登記申領一萬元，與市民一起刺激消費，他認為最好「用到錢又幫到人」，例如多光顧社企，或者多買東西送予有需要的人，相信不同的同事及官員都有其合適的處理方法。

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記者：伍瑋瑋

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