【派錢1萬】飲食業界推消費措施　財政司司長陳茂波如何用一萬？

▲ 陳茂波指鼓勵官員及同事領取一萬元後多消費。（陳永康攝）

港府推出「派錢1萬」的計劃，將於本周日父親節（21日）接受申請登記，財政司司長陳茂波今日（18日）聯同飲食業界代表公布業界的刺激消費措施。

【派錢一萬】餐飲業界推刺激消費措施 逾千間食肆推「7月7折」、「8月8折」優惠

飲食業界立法會議員張宇人表示，配合政府希望市民多外出用膳消費，希望市民外出用膳不只得到一萬元服務及價值，餐飲業希望幫助市民增值。為了配合「派錢1萬」的計劃，業界將會在7月15日推出晚市6時後提供全單7折或套餐7折優惠，而到8月則會推出8折優惠，預料有過千間食肆參與。

【派錢1萬】6月21日起接受登記派錢1萬 銀行電子登記收款時間表出爐

有記者問到財政長長司陳茂波，一旦取得一萬元時，會如何利用？陳茂波回應指，鼓勵不同的官員及同事登記申領一萬元，與市民一起刺激消費，他認為最好「用到錢又幫到人」，例如多光顧社企，或者多買東西送予有需要的人，相信不同的同事及官員都有其合適的處理方法。

薛達專訪內容學習廣東話感激病人：https://bit.ly/2UUx8wC

解構咖哩薑黃素抗疫謬誤：https://bit.ly/3edfzPS

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋