【長者悲歌】5子女先後離世剩愛貓相依為命　96歲婆婆獨居35年︰孩子比我早死很難受

▲ 泰國一名96歲婆婆長達30多年一直獨居，有5位子女先後離世。

獨居長者需要多關心！泰國一名96歲婆婆駝背瘦弱，長達30多年一直獨居，她的6名子女中，有5位已離世，如今只剩下她與2隻領養貓相伴。她的經歷引起大眾關注獨居老人的社會問題，希望鄰舍關心沒有所依的老人家。

6子女死剩70歲長女

綜合泰媒報道，在彭世洛府鐵路沿線的棚屋有名96歲獨居婆婆Sangvian Chui，婆婆稱曾經有6名子女，5個孩子不幸因為意外事故或疾病先後離世，如今只剩下70歲長女。長女生活在遠處，從事縫紉工作，家境不算貧困，曾叫媽媽跟她同住，可是Sangvian不願意。

婆婆表示，從前長女每月都會來探望她數次，後來因為她年紀不輕，身體大不如前，不便來探媽媽。現時每個月會給生活費2,000泰銖（約497港元）予她。

鄰居指，Sangvian婆婆住了這裡有約35年，一直不清楚她為何不和女兒生活，有感96歲高齡並患有先天性疾病的她，應該和女兒一起，可能不想自己成為女兒的負累。

與兩貓相依為命

獨居婆婆堅持每天自己煮飯，有時候鄰居會給她一些食物。年紀大的她牙齒不好，主要做一些易消化的簡單食物來吃。而打掃做家務、照顧2隻領養貓咪都是她一手包辦，婆婆視力及聽覺正常，仍可與人正常溝通，具一定理解能力，尚算精靈。

她感慨現在每天陪伴自己的就是兩隻貓，她吃甚麼，貓就吃甚麼。對於未來沒有甚麼期望。

活著就好，不過自己的孩子一個個比我早逝，真的非常難受，可能這就是命，我也不知道能活到哪一天。

當地政府知道婆婆的狀況，派人帶著白米、乾糧等食物來探訪她，了解她的生活及健康狀況，並叮囑鄰居多關注婆婆的身體狀況，一旦發生意外，需及時送院治理。

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責任編輯︰王明芳