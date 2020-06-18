【急釣金龜】女友提出接4名家人同住4房2廳大屋　「筍盤」男友狠飛：可怕的女生

▲ 台灣一名男網民的前女友當他是金龜，希望養起她全家，遭男網民狠飛。

娶老婆要同外母住已經艱難，還要住多兩個細路？台灣一名男網民因繼承了長輩留給他的4房2廳大屋，生活環境不俗，他邀請拍拖3個月的女友首次到訪家中，豈料女友帶同全家人上門，有媽媽、弟弟及弟弟的兩名孩子，四圍參觀大讚適合孩子生活。即晚女友更催婚，希望可以一家五口搬進來居住，男網民馬上憤而提出分手。

該名31歲的台灣男網民在網上討論區「Dcard」發帖文，分享與26歲補習老師前女友的分手經過。他表示，與前度認識1年多後拍拖，頭3個月只是牽手階段，仍未有親吻。

僅拍拖3個月從未親嘴

3個月後，他首次邀請女友到訪家中作客，一開門竟發現她的41歲媽媽、24歲弟弟和弟弟的兩個小孩都來了。大嚇一驚的男網民仍禮貌招待5人，馬上預訂麥當勞外賣。

繼承遺產擁大屋兼店舖

男網民家住14樓大單位，有4房2廳3廁所連雙車位，大露台面向河岸，旁邊有河濱公園，距離捷運站只是10分鐘路程內。女友一家人參觀過後感到相當滿意，還大讚是孩子成長的好環境。他們向男網民再三詢問下，得悉他還有開店舖，是外婆過身後留給他，沒有貸款，是「筍盤」！

母年輕產子離婚 弟未婚誕2孩

女友一家離開後，當晚女友立即催婚。她訴說自己的複雜家庭背景，父母早已離婚，弟弟則貪玩不生性，先後跟2個女友未婚產子，故此她希望盡快結婚，將她的家人接來一齊住，還說婚後不想生BB。

男網民聞言直接拒絕，提出分手。他解釋，自己現有的生活只是遺產，非靠自己本事，也沒有責任要養起女友全家，形容此舉為「我被招贅還帶房子跟店面當嫁妝」。兩人的感情連親吻也未沒有，就想分其財產，奉勸大家「財不露白」。

網民都認為，前女友在未有感情基礎，也沒有徵詢意見就決定要結婚，「真的很可怕的女生」。

對另一半的家人好是應該，但你前女友提出的條件太誇張，而且弟弟有本事生小孩就該靠自己的本事養。

有人則認為，將「身家露白」才會發現女友的真面目，慶幸他能提早看清一個人。

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責任編輯︰林綺玲