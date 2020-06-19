【谷底重生】會考1分曾月入5萬潦倒失業又欠債　遇高人一句點醒晉身催眠治療師

▲ 會考僅1分的催眠治療師林雲峰，人生大上大落，曾做保險月入5萬，到被裁做商場保安僅得7千，還要欠大筆債務，最終能逆轉人生。

人生際遇往往難預計，催眠治療師林雲峰（Timothy）更跌宕迂迴，學生時代被欺凌，會考1分卻被挖角做保險經理，月薪5萬，手下7人，當年年僅19。

路途未一帆風順，由雲端直墮，失業後四處求職，還欠下大筆債務。幾經掙扎鯉魚翻身，踏上催眠治療師之路，劇集般的大起大跌橋段，他說不願再試一次。

Timothy生於五口之家，對上有兩個分別大他12及14年的姐姐，父親又比媽媽大20年，嚴格來說，他說像有3個阿媽及一個高齡爸爸。結果這老么，與家人存在嚴重代溝。加上性格不懂與人溝通、成績欠佳，在學校被欺凌。

中學時期有老師帶他返教會，直至中學畢業那年，發生了一件影響他一生的事情。他與同返教會的女友發生齟齬，女友不知何故誣蔑他，指曾向她作出不軌行為並迫她墮胎，其實此事毫無根據（數年後前女友有為自己說謊向他道歉），教會在未向查明卻在眾人前公開質詢批判他，一夜之間過往的好朋友與長輩都視他為陌路人。

Timothy視教會是第二個家，令他傷心失望，他自此寄情工作，在課程推廣銷售工作中業績理想，一個暑假曾賺高達8萬元，被保險公司重金挖角擔當保險銷售經理，手下7人，當時他19歲。

▲ 林雲峰說：「無論是心理治療也好、催眠治療也好，我從事人本工作，希望輔導一方能重拾對生命的盼望。」（曾耀輝攝）

會考1分 見雜工被拒

財來容易，他變得目空一切，亦因為再受教會朋友的言語刺激，他情緒開始抑鬱，沉迷酒、色麻醉自己。「做保險月薪3至5萬，也試過幾個鐘賺2萬，20出頭生活無憂，一星期蒲4晚。」噩運又來，後來因團隊同事發生事故他亦被保險公司裁掉，會考只有1分，拿著糧單去找文職工作無人願聘。「見工受盡考驗，見盡人情冷暖，連安老院雜工都沒請，因我沒相關證書。」

由於之前賺得來、花得大，已欠了十多萬卡數，連一塊錢積蓄也沒有，為錢煩透卻不敢告訴家人免得擔憂。

最終他在商場覓得一份保安員工作，7,000多元月薪，邊償還債務。遇上前女友父母，驚訝他在搬商場圍欄，他難過得躲在一角痛哭。在他失意到想了結生命的低潮，他在商場偶遇過往銷售課程認識的臨床心理學家陳智川博士，與他一席話改變了人生。「我將經歷告訴陳博士，他嚴正的說：『年輕人，你要記住香港不會餓死人，後生仔不應蹉跎歲月、貪威識食，男人更不要懶、蠢、壞，否則人生就白費了。』站在這又勸又罵的訓話了我一個小時。」陳博士囑我他每天騰出10分鐘冷靜思考，想想自己將來確切想做甚麼和目標，找回自己夢想。

沉淪容易回頭難

Timothy開始想做人本工作，無意中看到晨曦島福音戒毒中心招聘輔導幹事，位處西貢伙頭墳洲（後改名晨曦島），戶口只剩下700元，包食包住對他而言是完美筍工。他對這個島毫無頭緒，原來島上無任何現代建築物、手提電話接收不到，只有一個固網電話、無電腦、無冷氣，不能帶朱古力、汽水、遊戲機入島。無熱水洗澡，寒冬冷水淋上身，身體會冒煙，他說無試過肺炎也覺萬幸。

輔導幹事要與戒毒者一起睡，一些長期濫毒濫藥的戒毒者，腦部已受損，不時會「跳掣」做出不合理舉動，例如晚上突然起床向人面上小便是常事。

他由開初被漠視，戒毒人士一句：「你吸過毒未？你來幫我戒毒？看你連Fing頭（搖頭丸）都未啪過！」Timothy不知碰了多少灰，他花了兩個月時終打開冰封。

從事戒毒事工，他亦看到一個人墮落可以有幾快、爬起來有幾困難：有上巿公司主席建立事業花上一生努力，但因沉迷毒品，所有東西都毁於一旦；出身於家境富裕的60多歲伯伯，已戒毒多年，但家人已四散，寧留在晨曦島度過餘生。

這伯伯有日覺腰痛，叫我冬青膏替他捽下，捽完他竟暈倒，送院後詳細檢測，竟發現患上末期肝癌。好想到酒茶樓食點心但已無機會，他失去名譽地位家庭好快，但之後想追回，窮一生也未能如願，好感慨。

立志人本工作

在晨曦島工作1年後他想轉任社工，但學歷太低未能如願，他便在晚間修讀毅進課程，早上在精神復康中心任復康工作員，修畢後相等於中五五科合格學歷，期間不斷讀書，一年後他再細問自己是否很想做社工？心底裏有一個做輔導工作的夢想，後再修讀大學的遙距輔導學位課程。

此期間，他認識了中醫、社工、輔導員、催眠治療師4職集一身的細細老師，向她請教催眠是甚麼，真正的催眠不是看戲的啪兩下手指，對方便進入迷糊狀態那種，而是將一個人的注意力放回自己的情感裏，從而作出調整。與她對談，燃起了他對催眠的興趣。

▲ 2018年香港首屆國際催眠治療會議。（被訪者提供）

Timothy隨即報讀了催眠治療課程，完成後又在網上聯繫加拿大催眠師學會、台灣艾瑞克森催眠治療學會想繼續進修，兩星期後坐言起行，飛到台灣請教臨床心理學家與精神科醫生，鑽研現代式催眠心理治療。每一個季度都與女朋友（即現在太太）都到台灣上課數天，完成催眠治療導師課程，後來他與太太開設催眠輔導中心作自僱人士至今。

我都曾有掙扎，因為很多人覺得做催眠是呃神騙鬼，我必須花盡唇舌去解釋，真正的催眠是甚麼。

他說會運用心理治療學，以現代催眠手法，幫助患者拋下不必要的情緒。早兩年他自費十多萬元在理工大學舉行多場會議，請來專業人士如警隊的催眠治療師、台灣心理師、精神科醫生進行催眠講學和分享，為了讓人了解催眠。

記者：周美好