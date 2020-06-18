警破觀塘2宗車內盜竊案涉43萬元電子零件　拘一男子起回部分贓物

▲ 警方講述案情。

警方於今年6月11日和16日分別接報指，於開源道和鴻圖道的工業大廈內發生盜竊案。案中的司機在停泊車輛後，被賊人打開車輛尾門並偷走車上電子零件，賊人並用短期租賃的密斗貨車把賊贓運走，兩案分別損失23萬元及20萬元。

觀塘警區刑事調查隊第5隊督察吳銘鋒表示，警方根據CCTV片段，鎖定一名35歲目標男子，並於昨日（17日）在天水圍區一個停車場埋伏，並將其拘捕，及後在沙田區尋回部份失物，包括洗衣機和電腦的電子零件，相信賊人稍後將零件運往外地。

該名男疑犯，報稱任職運輸工人，案發時有1名同黨。警方相信疑犯提早約2小時到大廈停車場尋找目標，現正通緝另一賊人歸案，並呼籲送貨工友及司機應鎖好車輛門窗，有需要時亦應加裝防盜裝置,以免賊人有機可乘。

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記者：曾秋文