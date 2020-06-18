禁制令下圖闖機場兼咬傷保安　無業婦襲擊罪成候判

▲ 涉案被告今（18日）於西九龍裁判法院被裁定1項襲擊致造成身體傷害罪成。（資料圖片）

去年8月13日香港機場管理局獲頒禁制令，禁止任何人故意阻礙機場正常運作，禁制令實施首天，58歲無業婦涉圖闖禁制區，其後於在機場客運大樓咬傷女保安員，無業婦經審訊後，今（18日）於西九龍裁判法院被裁定1項襲擊致造成身體傷害罪成，裁判官指被告行為不可能是自衛。案件押後至7月2日判刑，以索取感化及社會服務令報告，被告獲准保釋候判。

涉違禁令闖機場客運大樓 58歲無業婦否認襲擊女保安

涉案被告盧加敏（58歲），報稱無業，被控於2019年8月14日，在香港國際機場2號客運大樓6樓（非禁區）G出口的機場保安人群管制站，襲擊女保安尹艷雅，對她造成身體傷害。

裁判官今裁決時表示接納受傷女保安指，被告捉她手咬的情節，該部分證供不受動搖，女保安的傷勢有醫療報告等客觀證據支持，證供亦吻合報告結果。裁判官另認為，即使女保安手套上沒有缺口，並不代表被告沒有口咬女保安，因為被告即使有口咬女保安手腕，手套上亦未必會留下缺口，這是常理。

裁判官裁決時又指，認為辯方指女保安誣衊被告說法不合理，因為沒有證據支持其說法，而辯方指被告自衛而咬人亦不可能，被告進入大樓前，必然知道有禁制令，保安是有理由而阻止她進入，故裁定被告罪名成立。

辯方今求情指，被告患有抑鬱症，案發時情緒不穩而愚蠢犯案，希望法庭索取感化報告。裁判官終押後案件至7月2日判刑，期間索取感化及社會服務令報告。

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記者：林欣樂