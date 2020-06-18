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【口罩供應】BFE+PFE+VFE≥99%　First Resources推日本物料港產口罩一包10個售45元

健康 17:12 2020/06/18

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

Mask Pro口罩分香港製造及中國製造。

新冠肺炎疫情持續，再有香港品牌口罩發售。供應商「First Resources」指將在香港推出3款口罩系列，包括香港製造的香港品牌Mask Pro、中國製造的香港品牌Mask Pro及香港製造的日本品牌GLOBAL TECH。

三款口罩標準如下：

香港品牌Mask Pro（香港製造）

規格：BFE≥99%、PFE≥99%、VFE≥99%；ASTM F2100-19；EN14683:2014

尺寸：

  • （成人）17.5x9cm（獨立包裝）
  • （兒童）14x9cm（獨立包裝）

售價：$85一盒（25個）；購買10盒$75一盒（25個）

香港品牌Mask Pro（中國製造）

規格：BFE≥99%；ASTM F2100-19；EN14683:2014

成人尺寸：17.5x9.5cm

售價：$110一盒（50個）；購買10盒$100一盒（50個）

採用日本物料的Global Tech口罩。

日本品牌GLOBAL TECH（香港製造）

規格：BFE≥99%、PFE≥99%、VFE≥99%；ASTM F2100-19

物料：日本進口三層物料

尺寸：

  • （成人）17.5x9cm （獨立包裝）
  • （兒童）14x9cm （獨立包裝）

售價：$45一包（10個）

First Resources指，所有口罩都是本地ISO14644-1 Class 8無塵空間生產，並有ISO 13485 ： 2016醫療器材級品質認證。其中Global Tech口罩採用的物料為日本Kinsei物料，口罩較為輕薄柔軟，亦有效阻隔細菌、具有高透氣度。市民可於First Resources網站購買。【購買連結】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http：//bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http：//bit.ly/2UJP4dx

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責任編輯：王俊賢

口罩 疫情 兒童健康 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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