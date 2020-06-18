【不離不棄】鄭秀文首談許志安復出　Sammi：人生跌一次並非不是好事

▲ 鄭秀文談許志安復出。

天后鄭秀文（Sammi）今天（6月18日）為電影《聖荷西謀殺案》做宣傳，與阿Sa蔡卓妍一起先去了TVB錄影《Do姐有問題》後，再接受媒體訪問。

許志安日前復出時，表示多謝太太支持，Sammi對此表示：「沒如何刻意去支持，大家都同住一間屋，你們說得太誇張了，都是一步步來，出來要面對群眾、世界，無論如何都要去承擔，這都是必然的事。幾時出來要交給他自己去決定，他都有問我意見，最緊要都是自自然然，最重要他自己覺得ready，ready就去做。」

Sammi指有提醒他要好好練歌，始終經歷過這件事後，要面對群眾是一個很大的心理關口：「他能夠跨越這步，我很為他感到高興。」

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▲ 鄭秀文與阿Sa蔡卓妍任《Do姐有問題》嘉賓。

鄭秀文為安仔改變感高興

鄭秀文表示，有看許志安復出當晚的訪問，不過事前不知他會說甚麼：「之前提醒他出來要自然一點、出自真心。過去1年有何感悟，只需要直接表達出來就可以，令人明白到你過1年的心路歷程是如何，最重要發自內心，其他就交給上帝。」

問安仔面對群眾後是否變得輕鬆？Sammi回應：「我都會替他高興，因為他能夠跨出這一步，這絕對不容易。要面對這麼多市民、傳媒。我都覺得他出來見人後感覺舒服了許多。（感情跨一步？）無話跨唔跨一步，這件事都是大家一同面對，一對夫婦發生任何事都要一起面對，而非得一個人孤伶伶去承擔，這是一段關係、婚姻要學習的事。」

媒體指，除了安仔外，此事也令她面對很壓大力時，鄭秀文卻大方說：「我反而好一點，發生此事後要忙於搞演唱會，都好忙，忙完之後先去梳理返情緒各樣。」

▲ 鄭秀文談許志安復出的感受。

鄭秀文安仔更成熟

問經歷此事後，二人有何重大改變？鄭秀文稱：「我變得成熟好多。其實10年前有信仰後已改變了人生觀。至於安仔的改變很大，作為身邊人的我感覺很強烈，要由他身邊同事、朋友及觀眾去感受他有甚麼改變，他整個人更進步。」

她續指：「人生有時跌一次並非不是好事，好似我也由以前的『臭four』變成現在。人生是一個階段，改變的過程是痛苦及慘烈，但現在回望過去，這改變是值得的。(你覺得安仔最大改變是甚麼？)安仔變得穩重，認清生命裡甚麼是最重要。」

記者：游艾維