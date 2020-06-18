【酒店優惠】帝苑酒店最新夏日住房優惠　最平兩人$999住一晚+米芝蓮推介餐廳晚餐

▲ 帝苑酒店推夏日住宿優惠。

每到夏天都是去旅行的季節，今年因為疫情影響，不如留在本地酒店「staycation」！帝苑酒店即日起至2020年9月30日推出住房優惠，讓一家大細除可體驗時尚舒適的住宿，還可於餐廳品嘗豐富美食，包括Le Soleil越南餐廳、J’s Bar Bistro等，又或享用60分鐘的按摩水療體驗，以及免費享用酒店設施如位於17樓的25米地中海式恆溫泳池Sky Pool和健身室等，度過一個的輕鬆寫意的難忘假期。

$999優悠住宿餐飲計劃連Le Soleil越南餐廳三道菜二人晚餐

▲ 五味燒法國春雞。

包括：

入住豪華客房一晚

於米芝蓮推介Le Soleil越南餐廳享用三道菜二人晚餐

延遲退房時間至16:00

水療服務可享25％折扣優惠

免費享用房間無線上網服務

免費享用健身室和25米長的空中恆溫泳池

免費享用Handy手機，包括無限使用本地通話服務、無限使用27個指定國家長途通話服務、豐富的餐飲指南、無限4G及 網路Wi-Fi 無線上網熱點

以優惠價HK$110元正可於房內享用早餐或午餐便當（4款午餐便當供選擇）

優惠只適用於香港居民，入住時需提供身份証明。

$1,080優悠住宿餐飲計劃 連J’s Bar Bistro三道菜二人晚餐

▲ 香煎老虎蝦伴蘆筍芝麻菜配番茄龍蝦汁。

包括：

入住豪華客房一晚（必須在入住24小時前預訂）

於J’s Bar Bistro享用三道菜二人晚餐

水療服務可享25％折扣優惠

在帝苑酒店所有餐廳單菜單均可享25％折扣優惠（帝苑餅店除外）

免費享用房間無線上網服務

免費享用健身室和25米長的空中恆溫泳池

免費享用Handy手機，包括無限使用本地通話服務、無限使用27個指定國家長途通話服務、豐富的餐飲指南、無限4G及 網路Wi-Fi 無線上網熱點

$2,388夏日養生水療住宿連兩位60分鐘香薰按摩

▲ 水療服務必須在入住48小時前預訂。

包括：

入住天際豪華客房一晚

Angsana二人香薰按摩(60分鐘)

歡迎禮遇：蝴蝶酥及歡迎果盤

免費觀賞收費電影頻道乙套

水療服務可享25％折扣優惠（必須在入住48小時前預訂）

在帝苑酒店所有餐廳可享25％折扣優惠 (帝苑餅店除外)

延遲退房時間至16:00

免費享用房間無線上網服務

免費享用健身室和25米長的空中恆溫泳池

免費享用Handy手機，包括無限使用本地通話服務、無限使用27個指定國家長途通話服務、豐富的餐飲指南、無限4G及 網路Wi-Fi 無線上網熱點

▲ 天際豪華客房。

要留意，以上3個優惠由即日起至9月30日，價格需另收加一服務費。餐廳折扣優惠並不適用於節日、歡樂時段、促銷優惠或折扣、宴會活動及帝苑餅店。

以上優惠僅適用於新預訂，不能與其他促銷優惠，折扣或任何其他禮品券一起使用。如有任何爭議，帝苑酒店保留最終決定權。

住宿計劃預訂網址：https://bit.ly/3h2IiZn

查詢： (852) 2733 2828

【酒店優惠】城市花園酒店推住宿激抵優惠 雙人住宿+自助晚餐+延遲退房$680

【酒店優惠】香港喜來登酒店推出優惠住宿計劃 免費升級海景客房兼享$800餐飲回贈延遲退房【內附連結】

【酒店住宿】香港W酒店staycation套餐 延遲退房至6時包早餐池畔雞尾酒【內附連結】

立即下載hket App: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希