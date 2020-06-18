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【高級鑽飾】De Beers耗7年心力拼湊彩鑽新設計　逾3卡矜貴粉紅鑽極罕有

休閒 17:39 2020/06/18

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Greater Flamingo系列頸鏈，中央主鑽為3卡梨形帶褐色的粉紅鑽，全條頸鏈的粉紅鑽及白鑽合共35.59卡（$11,400,000）；同系列手鐲共採用了5.07卡粉紅鑽及白鑽鑲嵌而成（$2,045,000）。（黃建輝攝）

天然彩鑽極為罕有，每一萬顆天然鑽石之中，只有一顆能夠被歸類於彩鑽。數十億年來，只有在高溫高壓等異常嚴苛的環境下，或者環境中蘊含的氮等自然元素達到飽和，使微晶格結構發生改變，方能形成彩鑽，可想而知，De Beers全新的高級珠寶系列Portraits of Nature，是多稀有，多彌足珍貴。

Knysna Chameleon系列頸鏈最內一行是一排長梯形切割白鑽，外面鑲嵌了兩排可拆卸式的綠色原鑽與淡彩粉紅鑽，吊墜部分由一顆深彩帶褐色的黃鑽、一顆粉褐鑽，以及一顆5卡白鑽所組成，同樣可以拆下（$13,050,000）；同系列戒指的中央主鑽重1.53卡（$1,495,000）。（黃建輝攝）

（官方圖片）

（官方圖片）

整個珠寶系列共採用了多種的彩鑽拼湊而成，De Beers花上7年時間才完成所需彩鑽的蒐集過程，而能夠成就這件美事，全因為De Beers不僅是一個具有132年歷史的珠寶品牌，它更是一家鑽石開採公司，甚至是全球最大的鑽石供應商，它擁有自家的鑽石礦場，因此7年來品牌耗盡所有心力來完成Portraits of Nature這個高難度項目，每一件製成品都是獨一無二，世上難求。

由白鑽與灰色珍珠貝母演繹出斑馬紋理的查普曼斑馬Chapman's Zebra系列，全條頸鏈由600顆鑽石鑲嵌而成（$3,540,000）；同系列耳環同樣鑲嵌了白鑽與灰色珍珠貝母（$432,000）。（黃建輝攝）

動物奇觀

首飾的設計靈感，源自萬花筒般的光線，照射在野生動物身上所映照出來的鮮明色彩與紋理，系列共5套鑽飾，首套主題為Greater Flamingo熱情大紅鶴，設計靈感來自大紅鶴粉紅色與珊瑚色的華麗羽毛。De Beers珠寶師以不同程度、帶褐色或橘色的粉紅鑽，來營造大紅鶴的羽毛色澤，而粉紅鑽更堪稱世上最罕有的彩鑽之一，因此頸鏈上的粉紅鑽加上一顆重逾3卡的粉紅主鑽，當然是價值連城。

設計靈感來自電光鯛魚，以拋光黃鑽及黃色天然原鑽打造而成，鏈墜形似魚尾，以白色原鑽裝飾（$4,710,000）；Greater Flamingo戒指的中央的粉紅鑽重1.55卡（$1,730,000）；耳環來自Monarch Butterfly系列，由粉紅鑽和艷彩橘鑽及綠色原鑽配搭而成（$550,000）。（黃建輝攝）

另一套焦點作品是Knysna Chameleon克尼斯納變色龍，透過不同色調的天然原鑽，來演繹變色龍鮮明的體色變化，包括有帶藍色的綠色原鑽、淡彩粉紅鑽及長梯形切割白鑽，來凸顯變色龍鱗片紋理的層次感。

最特別是頸鏈的設計極具心思，當中有3個部分可以拆下，例如兩排帶藍色的綠色原鑽與淡彩粉紅鑽拆出後，長梯形切割白鑽頸鏈便可以單獨佩戴；吊墜部分同樣可以拆出，或一分為二，可拆卸的設計大大提高了珠寶佩戴及配襯的靈活性。

Monarch Butterfly系列內的蝴蝶戒指，造型栩栩如生，以粉紫鑽和粉紅鑽組合而成，採用開放式設計。（$440,000）（官方圖片）

模特兒︰Anna Po @ Primo

髮型及化粧︰Chris Lam

服裝提供︰Max Mara、Anteprima

產品查詢︰2118 2321

記者︰梁靜詩

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