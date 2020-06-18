醫管局人事變動　委任兩位管理人員　

▲ 醫管局今日委任兩位高層管理人員。（資料圖片）

醫院管理局（醫管局）發言人今日（18日）宣布委任2位高層管理人員，兩個職位分別為醫管局資訊科技及醫療信息部主管與將軍澳醫院及靈實醫院行政總監。

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其中，張毅翔醫生獲委任為醫管局資訊科技及醫療信息部主管，將於今年7月2日履新。



張毅翔醫生於1993年加入醫管局總辦事處資訊科技部出任經理，並於2007年起出任總醫療信息經理。自2014年起，張毅翔醫生同時兼任資訊科技及醫療信息部的行政主管。他是一名專長於醫療信息的資深行政人員，在構建醫療信息平台擁有豐富經驗，先後推行多項先導計劃提升醫療服務的效率和質素。張毅翔醫生領導推行和發展臨床管理系統，透過這套全面的電子病歷系統，各公立醫院和診所病人的電子病歷可以互通。

▲ 醫管局宣布委任張毅翔醫生為資訊科技及醫療信息部主管。（醫管局圖片）

作為政府「醫健通」計劃的顧問，張毅翔醫生與政府和其他醫療界別的持份者攜手推動這套全港性電子健康紀錄互通系統，並在2016年3月成功開展。

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另外，醫管局亦宣布委任袁家兒醫生為將軍澳醫院及靈實醫院行政總監，將於今年8月7日履新，接替退休的劉業添醫生。



袁家兒醫生是一名外科專科醫生，自2016年起出任將軍澳醫院外科部部門主管，他現時亦是將軍澳醫院副行政總監。袁家兒醫生帶領醫院推行多項醫院優化項目，包括推廣晚期病人照顧文化、成立圍手術管理團隊及發展新服務模式加快病人手術後康復。袁家兒醫生亦是醫管局外科統籌委員會副主席和食物及衞生局癌症事務統籌委員會的成員。

▲ 醫院管理局宣布委任袁家兒醫生為將軍澳醫院及靈實醫院行政總監。

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責任編輯：郭家穎