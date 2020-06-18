【明星扮靚】李嘉欣預祝49+1生日 大美人靠5個生活小習慣凍齡
有大美人之稱的李嘉欣（michele）於本月20日是其50歲的生日！她的好友以及胞姊李嘉明已經為她預早慶祝，李嘉欣在社交網站發放合照，眾人為她送上四層高的木馬造型蛋糕和鮮花，穿上白色喱士西裝短褲的李嘉欣雖然已經踏入半百之齡，保然保養得宜，讓人大感羨慕。
由18歲參選香港小姐以大熱姿態奪冠後入行，直到2010年升格為人母，李嘉欣一直無負「大美人」之名。TOPick為大家解構李嘉欣多年來保持美貌和超Fit身材的秘密。
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過去李嘉欣曾接於訪問中大方分享她的保養之道，分別由飲食、運動和皮膚入手，可分以下5大要點：
1. 早餐只吃水果
李嘉欣曾透透露自己在每天早餐時只會吃水果，認為這樣能夠有益腸道排毒，繼而令皮膚變得更好。
2. 勤做運動
運動除了促進新陳代謝，同時還能保持優美身段，Michelle平日亦喜愛運動，滑雪、健身球、攀石、空中瑜伽、游水、跑步、體操等都是她的興趣，難怪身材能夠保持非常健美的形態。
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3. 魚湯當下午茶
李嘉欣透露她不會為了減肥而刻意節食，反而會選擇對身體有益的食物，例如經常會以雞湯、魚湯進補，有時會選擇在下午茶時份飲用，能夠取替普遍「邪惡」的下午茶。
4. 皮膚保濕
michele認為保濕對保養皮膚來說是最重要的，所以常備補水噴霧為皮膚補充水分。她又提到會根據自己的皮膚狀況來使用針對性的面膜，一星期至少敷3至4次面膜來修復和美白皮膚，把肌膚停留在水嫩的狀態。
5. 護皮膚休息一天
藝人面對鏡頭要保持最美麗的狀態，故免不了時常化妝。可惜化妝品中的化學物質容易對皮膚造成傷害，或令肌膚變得暗沉。
michele為了讓皮膚「抖氣」，一星期至少有一天完全不塗任何化妝及護膚品。
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撰文 : TOPick柴犬出動