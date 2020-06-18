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【明星扮靚】李嘉欣預祝49+1生日　大美人靠5個生活小習慣凍齡

娛樂 17:38 2020/06/18

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

李嘉欣預祝50歲生日，「大美人」五大凍齡要點大公開。

有大美人之稱的李嘉欣（michele）於本月20日是其50歲的生日！她的好友以及胞姊李嘉明已經為她預早慶祝，李嘉欣在社交網站發放合照，眾人為她送上四層高的木馬造型蛋糕和鮮花，穿上白色喱士西裝短褲的李嘉欣雖然已經踏入半百之齡，保然保養得宜，讓人大感羨慕。

由18歲參選香港小姐以大熱姿態奪冠後入行，直到2010年升格為人母，李嘉欣一直無負「大美人」之名。TOPick為大家解構李嘉欣多年來保持美貌和超Fit身材的秘密。

【星二代】李嘉欣不懼黃雨一家三口遊船河　大美人拒做虎媽有意讓兒子從商

好友愛嘉欣舉行驚喜派對。（instagram圖片）

過去李嘉欣曾接於訪問中大方分享她的保養之道，分別由飲食、運動和皮膚入手，可分以下5大要點：

【演技派】李嘉欣息影10年復出　傳8位數字片酬打動演楊貴妃

1. 早餐只吃水果

李嘉欣曾透透露自己在每天早餐時只會吃水果，認為這樣能夠有益腸道排毒，繼而令皮膚變得更好。

2. 勤做運動

運動除了促進新陳代謝，同時還能保持優美身段，Michelle平日亦喜愛運動，滑雪、健身球、攀石、空中瑜伽、游水、跑步、體操等都是她的興趣，難怪身材能夠保持非常健美的形態。

李嘉欣接近每年都會與愛子和老公到外地滑雪。（instagram圖片）

李嘉欣兒子8歲生日首度公開正面相　嘉欣寄語兒子︰希望你學會感恩

3. 魚湯當下午茶

李嘉欣透露她不會為了減肥而刻意節食，反而會選擇對身體有益的食物，例如經常會以雞湯、魚湯進補，有時會選擇在下午茶時份飲用，能夠取替普遍「邪惡」的下午茶。

4. 皮膚保濕

michele認為保濕對保養皮膚來說是最重要的，所以常備補水噴霧為皮膚補充水分。她又提到會根據自己的皮膚狀況來使用針對性的面膜，一星期至少敷3至4次面膜來修復和美白皮膚，把肌膚停留在水嫩的狀態。

零毛孔皮膚！（instagram圖片）

5. 護皮膚休息一天

藝人面對鏡頭要保持最美麗的狀態，故免不了時常化妝。可惜化妝品中的化學物質容易對皮膚造成傷害，或令肌膚變得暗沉。

michele為了讓皮膚「抖氣」，一星期至少有一天完全不塗任何化妝及護膚品。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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