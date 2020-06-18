立法會通過委任張舉能為終院首席法官

立法會通過委任張舉能法官，出任終審法院首席法官的政府議案，任命將於明年1月11日生效。政務司司長張建宗讚揚，張舉能公正不阿，深受法律界敬重，相信他足以履行司法機構之首的職責。民主黨、公民黨除法律界郭榮鏗外，均表明投棄權票。議案最後以39票支持、5票反對、11票棄權通過。

經民聯梁美芬表示，張舉能經驗豐富，曾處理多宗具爭議案件，包括宣誓案等，非常支持張舉能成為下任終審法院首席法官，期望他上任後善用科技審案，並保持司法機構的公正性。

新民黨葉劉淑儀表示，支持張舉能法官，期望張舉能上任後，能處理有關司法覆核制度有被濫用問題。

自由黨張宇人指，坊間有人誤解，首席法官可以隻手遮天，但事實上並非有絕對主導權，認為首席法官主要職責，是要保證本港司法制度有效運作，秉持公義。

公民黨黨魁楊岳橋在會議上表示，公民黨除了法律界郭榮鏗外，其他四人都會投棄權票。楊岳橋認為，今次處理有關任命是任重道遠，因為香港已進入「大時代」，張舉能面對的挑戰，包括在新時代下香港人對法治的信心，希望他有勇氣及能力，向全世界展現香港司法獨立不受任何勢力的影響。

民主黨昨日已表明決定投棄權票，許智峯在會上表示，希望可以提醒司法機構的角色是要制衡政府，而不是配合政府，是為公義服務，不是為政權服務。

民建聯葛珮帆表示，法治是香港賴以成功的基石，希望張舉能可理解香港市民對司法機構有很大的期望，期望張舉能上任後能處理裁判不公、投訴問題、案件積壓等問題，並盡其所能捍衛香港的司法制度。

記者：林曉君