【非常育兒經】歷奇教練育兒首重逆境智能　特訓爸爸：給孩子吃點苦有好處

▲ 歷奇教練Eric自有一套育兒經，他特別著重孩子的逆境智能，認為有時不妨給孩子吃點苦。

匹克球是新興運動，兩年前由歷奇教練、轉型學習匹克球的爸爸潘嘉鳴（Eric），會自己教授孩子，他謂匹克球引入香港後，可以用三葉球來玩，在家練習也很方便，停課時一家人天天玩10分鐘，已可達到強身效果。

Eric是中國香港匹克球總會成為教練，也是歷奇教練及註冊社工，在日常生活中，也樂於教授14歲大女潘昕及12歲細仔潘曦學習，他笑言匹克球賽制和玩法都很簡單，適宜親子一起學習。停課期間，一家人也常用毽子狀的三葉球在家互動，以簡單運動練體能。

▲ 他強調匹克球易學快出汗，競賽味不高，比主流運動讓他們較易享受運動樂趣。(林宇翔攝)

鼓勵家姐重拾游水

家姐自小愛藝術，初小時曾創作可愛角色，並創作了一本繪本故事；小學時她已選定了游水，但高小時因學習壓力太大她曾叫停游水，爸爸那時便輔導女兒，過了一段日子，大女也感到運動也是一個跟自己相處的過程，升中後主動入泳隊，每星期練水兩小時。

爸爸坦言，孩子做哪類運動，自己都沒所謂，不會期待他們拿獎，只盼望他們在運動中學到團隊精神及輸贏。停課前孩子們每星期都會游一次水，弟弟同時玩滾軸溜冰、足球，運動量很足夠。

12歲的潘曦去年跟爸爸入小學擔任匹克球小助教，幫忙執器材、照顧學生和維持秩序。Eric謂，弟弟因而觀察到不同孩子性格，更明白到面對跟自己不同性格的小朋友，是需要耐性地了解對方，對他的成長，也是很有好處。

▲ 用三葉球在家中玩運動，也很安全。(林宇翔攝)

望匹克球普及

Eric現時主力到中小學教授匹克球，他謂學匹克球也是開展另一事業階段，而自己很喜歡這項美國主流運動，匹克球在當地很流行，公開賽也很多，連球星也會出自己的球拍，但他謂玩運動應要純粹，不會鼓勵學生因追星而搜集球拍。

他謂，此運動現時在香港卻是新興，引入香港後由三葉球協會創辦人葉永財，開發較軟熟的三葉球，讓玩者有更多選擇，以及方便大家能在室內環境玩。

最重要是匹克球容易學，打10分鐘已出汗，達到運動目的；加上它沒有競賽味，比主流運動讓孩子享受運動樂趣。比起主流的籃足排，打匹克球不用太大場地，只須用半個羽毛球場。

▲ 兩姐弟2018年開始，已跟爸爸到深圳打親子及中學組賽事。(受訪者提供)

他強調，因為運動太新，中小學也仍未有校隊，但匹克球優點是不用太大場地，若學校到沒有場地，只需要在課室間開兩個場，便可以讓12位同學對賽。而運動的賽制是打11分，他讓初學者先打5分比賽，去感受比賽過程。他笑言，匹克球比較慢速，但香港同學仔偏向心急，想很快便打完一局，對搓波較沒耐性。

一開始應是慢慢打，到掌握基本技術後可以節奏快一點。因為三葉球比較細，需要集中注意力，因此適合用來幫SEN小朋友，提升集中力及手眼協調能力。SEN同學起初難集中注意力做一些基本動作，以及未能完全計分的方法，容易混淆，所以需要長時間及個別指導清楚，因此課堂節奏一定會調節一下！

▲ 曾帶領小朋友2次征服獅子山。(受訪者提供)

為子女再跑一次全馬

在運動上和生活當中，Eric也希望演好教練這角色，去年他便為了子女再挑戰全馬，完成後我也在獎盃上刻了他們的名字。

想成為他們榜樣，之前更預先告訴他們，這一次我是為他們再跑；希望讓小朋友明白，他們也是自己的動力來源。

他很注重要培養兩姐弟逆境智能，並笑謂他們自幼已久經訓練，曾挑戰不同程度山嶺。

大女兒時可獨力紮到一個營幕，並學會只用3枝火柴便可生火……最深刻一次是他們5、6歲時，用4小時登上獅子山頭，因行山要手腳並用，期間因大人也很辛苦！

他強調小朋友的體能和智能，都要有適合的環境去造就，給小朋友吃點苦是有好處。面對子女進入青春期，他謂自己也需要學習和進步，包括要認識時下的新媒體走勢，但父母最重要是信任小朋友。

因為小朋友成長，是需要自己經驗，在跌跌碰碰中學會，日後才可判斷到是非，我們是嚮導角色。

▲ 小學時的潘昕，已能在山上用3枝火柴生火。(受訪者提供)

他舉例說，兩姐弟上到小五學習自己返學，當時跟在他們後面兩三次，確保他們安全過馬路，便開始放手；家姐讀小學時要求一部手機，答應了便會兌現諾言，讓她能信任父母！

但同時我也會對她說︰我信任你不會濫用手機，你會做得到！ 讓小朋友感到自己是信得過的，那是一種很美好的感覺，可以讓人更有動力和自尊感。

青少年難免要網上學習，社交也是用到不同平台，他謂自己也會擔心他們不懂節制，但不想讓他們感到父母監視。

等待孩子過度青春期，也是一門功課。

記者：胡麗珊