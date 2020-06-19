【食用安全】夏天炎熱潮濕醬料食材易變壞　專家教正確保存豉油+味醂+米

▲ 香港夏天炎熱潮濕，專家教正確保存豉油等醬料、食材的方法。

香港夏天炎熱潮濕，室內氣溫可高達30°C，要小心保存食材，以免變質。TOPick就此向Thei食品科學及安全課程特任導師文嘉敏，了解常用醬料及食材的正確保存方法。

1. 豉油、蠔油

正確保存方法：

當天氣不太熱時，可放置室溫保存。若天氣太熱，建議放於雪櫃保存。

香港夏天室內氣溫可超過22至25°C，天氣太熱太濕，對於儲存食物不太理想。豉油、蠔油開封後，建議放在雪櫃保存，以防變壞。

若不會經常開關雪櫃門，豉油、蠔油開封後放在門邊問題不大，但要保持雪櫃溫度平均。

原因：

開封了的豉油、蠔油，接觸氧氣後會氧化，影響食物的顏色和味道。空氣中的霉菌或酵母菌較易於豉油、蠔油表面滋生，表層會出現白點。但豉油鹽分高，不會滋生致病細菌，也不會於表層以下的地方滋生霉菌。

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2. 味醂、料理酒

正確保存方法：

可放室溫保存，但宜盡快食用。

原因：

味醂、料理酒的糖分較高，而且含有較高濃度酒精，一般不易變壞。

注意：

在炎熱天氣，有可能氧化，令味道流失。即使放進雪櫃，但若放置時間長，酒精有機會揮發或變酸。

3. 米

保存方法：

建議存放於於廚房陰涼位置，相對濕度60%以下，溫度為16至18°C的環境。

不要用膠袋或紙皮存放，而要用硬身密封的膠盒，避免昆蟲有機會進入。

不過香港夏天較難出現這種氣候，尤其夏天。若真的沒有適合地方，可考慮放入雪櫃，同樣宜事先用密實盒放入米粒。

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原因：

米很易滋生穀牛，穀牛會鑽進、弄穿厚厚的膠袋及紙皮，米粒被蛀及發霉。

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記者：黃泳欣