【居屋2020】山麗苑平均呎價低至5,443元　綠表首期6.1萬可做業主

▲ 山麗苑雖然吊腳，但樓價銀碼夠細，適合預算有限的申請人。（資料圖片）

皇后山山麗苑前身是軍營，由粉嶺火車站搭小巴往屋苑，需時至少15分鐘。雖然偏僻又吊腳，但勝在樓價夠平，平均呎價5,443元。

該屋苑最平單位只售123萬元，倘綠表戶只付5%「上車」，首期就要付6.15萬元，即可榮升業主。

【居屋2020】鑽石山啟翔苑呎價逾9千 63折推售第三季申請

▲ 山麗苑仍未平頂，料建屋進度落後。（資料圖片）

料2021/22年度落成

據悉皇后山山麗苑建屋進度落後，原訂2020/21年度落成，但房委會早前已修訂於2021/22年度才竣工。

山麗苑有3,222伙，現時6座大廈仍在動工，部分大廈僅建至約廿多層樓高，仍未平頂。至於毗鄰山麗苑的皇后山邨，建屋進度則較山麗苑快。

▲ 圖片左面6座樓是山麗苑，中間及右面大廈群是皇后山邨。（資料圖片）

無三房單位 配套靠晒皇后山邨

據了解山麗苑不設三房間隔單位；較大單位面積僅約400餘呎，普遍是「兩房兩廳」，部分單位設計是「開門見廁」。

由粉嶺火車站轉乘小巴前往山麗苑，車程約20分鐘，於新圍軍營下車後還要步行約10分鐘，才到皇后山邨入口。屋苑地盤仍「沙塵滾滾」，樓與樓之間不算太密，料部分山麗苑單位享開揚山景。

▲ 倘由山麗苑前往聯和墟，需乘小巴駁腳。（資料圖片）

運輸署正開設新巴士線 加強接駁

山麗苑一帶是軍營及鄉村等，環境清幽，但社區配套全無。居民如要購物，只能依賴正在興建的皇后山邨商場及街市，由屋苑步行前往料需10分鐘；往聯和墟步程則至少半小時，要乘車駁腳。

為加強新區交通網絡，運輸署建議增設或延伸多條巴士綫，由皇后山邨巴士總站來往粉嶺站、荃灣、南昌站、啟德站及香港站等地；如前往九龍東，可於粉嶺公路轉車。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰