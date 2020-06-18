▲ 旺角SPORTS EXPO明日重開，現可網上預約。（資料圖片）

疫情下不少場所關閉，至近日政府放寬禁令才陸續重新開放。市建局今日（18日）宣布，將於明日（19日））全面恢復開放位於旺角THE FOREST的SPORTS EXPO。

SPORTS EXPO將於6月19日重新開放，場內的VR虛擬體驗區亦於同日重開 。網上預約參觀系統已即時開始接受團體預約。

SPORTS EXPO的開放時間為逢星期一至日中午12時至晚上9時。

責任編輯：陳梓蔚