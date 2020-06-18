旺角SPORTS EXPO明日重開 現可網上預約 社會 17:50 2020/06/18 分享： 熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查 ▲ 旺角SPORTS EXPO明日重開，現可網上預約。（資料圖片） 疫情下不少場所關閉，至近日政府放寬禁令才陸續重新開放。市建局今日（18日）宣布，將於明日（19日））全面恢復開放位於旺角THE FOREST的SPORTS EXPO。 SPORTS EXPO將於6月19日重新開放，場內的VR虛擬體驗區亦於同日重開 。網上預約參觀系統已即時開始接受團體預約。 SPORTS EXPO的開放時間為逢星期一至日中午12時至晚上9時。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【大馬疫情】大馬封城兩個月限制購物 商場衫褲鞋袋發霉猶如世界末日 11:15 2020/05/11 【大馬疫情】大馬封城兩個月限制購物 商場衫褲鞋袋發霉猶如世界末日 新地旗下21個商場推出即抽即中大抽獎 消費滿300元即可參加每日最多3次【附獎品詳情】 12:42 2020/05/20 新地旗下21個商場推出即抽即中大抽獎 消費滿300元即可參加每日最多3次【附獎品詳情】 【新冠肺炎】派對場地等處所今重開 有派對場地暫停提供食物減交叉感染 12:11 2020/05/29 【新冠肺炎】派對場地等處所今重開 有派對場地暫停提供食物減交叉感染