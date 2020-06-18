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無採納政府建議設關愛隊　馮驊：操作不可行

政治 17:51 2020/06/18

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選管會今日（18日）為9月份立法會換屆選舉，公布選舉活動指引，未有如建制派政黨及政制及內地事務局局長曾國衞所建議，設立「關愛隊」讓有需要人士優先投票。選管會主席馮驊稱「關愛隊」操作上不可行，強調沒有政治考慮，但已加入關顧元素。

馮驊又透露，就收到約5萬份意見書支持「關愛隊」，另有2.5萬份要求維持選舉公正，惟不應只看數字，因諮詢期間有人動員提交範本式意見， 還要視乎當中的理據，，強調要根據公平原則行事，屆時會按身份證號碼字母作分流，並在票站設有座位讓有需要的輪候選民使用。

另外，今年的候選人簡介會將首次改以網上進行。馮驊稱，過去的簡介會曾出現中斷或取消，強調簡介會不應成為宣洩平台，加上疫情之下要保持社交距離。

今次選舉未能應用電子派票，馮驊稱最快會於明年的選舉委員會界別分組選舉試行，再總結經驗才會推廣。

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記者：陳宛彤

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