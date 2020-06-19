【居屋2020】鑽石山啟翔苑勢爭崩頭　呎價9,365元創新高

▲ 啟翔苑（圖中）已完成地基工程，圖片左面是出租公屋。（資料圖片）

居屋市區盤一向搶手，今期鑽石山啟翔苑勢「一盤難求」，皆因今年只售一個市區樓花項目。不過呎價高達9,365元元，創2014年復售居屋以來最高。

屋苑有兩座，提供逾900伙單位，現時地基工程已完成，上蓋已於3月動工，料2023年落成。

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▲ 鑽石山站是觀塘綫和屯馬綫（一期）轉綫站。（資料圖片）

▲ 由啟翔苑徒步往荷里活廣場，只需約5分鐘。（資料圖片）

盡享地理優勢 港九新界四通八達

啟翔苑享盡地理優勢，鄰近港鐵鑽石山站，兩綫匯聚，由屋苑徒步前往只需2分鐘。屋苑附近也有多條巴士綫，途經全港各區，可往油尖旺、九龍東、過海等；屋苑也鄰近大老山隧道，出入新界東也方便。

屋苑一帶配套成熟，附近有荷里活廣場，購物及食肆商戶多；如欲光顧「茶記」，新蒲崗及工廠區亦有多間低調高手，任君選擇。

▲ 大成街街市樓高三層，頂層是熟食中心。（資料圖片）

屋苑附近有大型街市

如預算有限，希望在家煮飯，由啟翔苑步行約10分鐘，可到大成街街市，屬於物價較廉宜的公眾街市，不少市民跨區到來買餸。

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記者：吳卓峰