【新冠肺炎】本港今日新增4宗輸入個案　3歲及6歲女童曾到巴基斯坦

▲ 本港今日（18日）新增4宗輸入個案。（程志遠攝）

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（18日）下午4時，中心正調查4宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1,124宗確診個案和1宗疑似個案。

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今日公布的新增個案涉及2男2女，年齡介乎3至36歲，全部曾於潛伏期曾到巴基斯坦。當局正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。同時，現時在檢疫中心進行強制檢疫的祿泉樓10及12單位的住戶已接受2019冠狀病毒病抗體測試，沒有人對抗體呈陽性反應。



此外，環境保護署已於6月16及17日聯同本地大學的專家和學者在祿泉樓進行追蹤氣體測試，正詳細檢視測試的結果。房屋署在住戶由檢疫中心返回祿泉樓住所前，已依照食物環境衞生署的指示為該批單位徹底消毒並在喉管的連接位加固填封物料。

衞生防護中心已透過房屋署向祿泉樓其他居民再次派發深喉唾液樣本瓶，以進行第二次病檢測。截至今日下午4時，中心已於祿泉樓收回及檢測1,258個第二輪的深喉唾液樣本，全部對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2呈陰性反應。

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衞生防護中心強烈呼籲居民依照指示收集及提交深喉唾液樣本，以便盡早進行檢測，中心會對不交回樣本的人士進行強制檢測。

發言人又提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：郭家穎