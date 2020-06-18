海洋公園推免費親子教育活動　透過五感觀察大自然

▲ 海洋公園方推出親子教育活動「Redd’s五感發現之旅」。（海洋公園提供）

海洋公園上周六（13日）重開，園方推出全新免費親子教育活動「Redd’s五感發現之旅」，讓入園的親子旅客透過五感，即視覺、嗅覺、觸覺、味覺和聽覺激發小朋友的好奇心，以及發掘大自然的奇妙。

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「Redd’s五感發現之旅」是參加者需在園內4個地點，利用不同感觀完成任務，目的是鼓勵小朋友在與不同物件互動及尋找園内不同的動植物，引導他們透過細心觀察身邊的尋常事物，加深對大自然認識。

▲ 參加者在海洋公園正門前可獲發五感發現地圖。（海洋公園提供）

參加者在海洋公園正門前，可獲發五感發現地圖，其後跟據地圖上的「四站」完成任務即可：

▲ 小朋友需利用手觸摸葉子的質感。（海洋公園提供）

第一站在水都餅店外，設置了一幅植物牆，牆上種有多種不同的厚肉、可食用及蕨類植物，小朋友需要比較葉子的顏色、大小和質感，並用眼睛觀察植物的形狀和花紋、用手觸摸葉子的質感、用鼻子去分辨植物的氣味等，利用不同感官發掘植物中的奧秘。

▲ 小朋友可利用放大鏡研究昆蟲標本。（海洋公園提供）

▲ （海洋公園提供）

第二站的則在海洋奇觀側門外，小朋友可以透過聽覺來認識麻雀的叫聲，利用視覺觀察牠們的外貌和型態，以及研究昆蟲標本，以認識其身體特徵等。

▲ 小朋友需收集各種素材從而進行創作及挑戰。（海洋公園提供）

第三站是在香港賽馬會四川奇珍館外，由園內的教育大使帶領，讓小朋友接觸取自大自然的物件，收集各種素材，包括樹枝、花瓣、貝殼、種子等，從而進行創作及挑戰。

第四站則在海洋列車入口旁，小朋友可以在這站探索香港常見的鳥類，並使用小道具如望遠鏡及擴音器研究牠們留下的痕跡，利用聽覺去分辨不同鳥類的叫聲等。

▲ 園方將於7月推出的智紛會員限定創作坊。（海洋公園提供）

另外，園方將於7月推出的智紛會員限定創作坊，屆時小朋友會利用不同的自然素材，包括時令蔬果、香草和食用鮮花等，烘焙麵包，期間以視覺、嗅覺、觸覺和味覺探索不同食材的質感、形狀、顏色和氣味等，以及烤焗後產生的變化，詳情將於公園網頁公布。

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責任編輯：郭詩詩