【父愛如山】車禍全癱曾感自卑不敢出門　輪椅爸爸堅強撑命：要教兒子勇敢不放棄

▲ 曾是運動好手、做過救生員的Tommy，現在因車禍全癱無法親自教仔仔運動，他坦言有點遺憾。

一次交通意外，奪去了柳冕（Tommy）的活動能力。當時正值30壯年，卻突然四肢傷殘，他曾因而自卑、絕望。但憑着同路人支持，加上兒子出生，令他原本看似漆黑一片的生命，添上了一點點亮光。

意外使Tommy的頸椎受傷，沒斷骨、沒流血，醒來後卻動彈不得。「頭腦好清醒，但雙手雙腳都沒感覺。醫生說我傷了頸椎神經，但我沒甚麼概念，以為好小事，誰知惡夢才剛開始。」

癱瘓成沉重打擊 四處求醫

做手術前懷着康復希望，完成後四肢卻依舊不能動。「我本想，最多也是躺兩星期醫院就能健康出院，沒想過會一輩子四肢傷殘。做完手術跟沒做一樣，醫生還說恭喜我手術成功。」

隨後在醫院住了一個月，Tommy稱之為人生最黑暗的時期。

一個成年人，大小二便全部失禁。小便可以插尿袋，但大便失禁的話，聞到有味就要叫護士，令我好尷尬、好自卑，整個人崩潰。 最不能接受的是，工人姐姐走過來，脫下尿片幫我擦屁股。

一夜之間像變成嬰兒，生活、自理全靠別人。「搔癢、喝水都要靠人，整天24小時只可躺著，那一個月都沒洗澡洗頭，很痛苦。」

日間不敢哭，待晚上病房關燈後，Tommy想到舊事、未來，眼淚即如泉湧。「早上哭的話，我連擦眼淚的手也沒有，別人經過會看到，幾廿歲人在哭，好難看。」

▲ 因為傷得太嚴重，復康、物理治療都沒太大幫助，Tommy指自己曾像個「活死人」般。「每天睜開眼就是食和睡，完全甚麼都不做。雙手好緊，像隻蟹般伸不直。」（黃建輝攝）

家人因為太擔心，便帶Tommy到內地求醫。3年間走過數個地方，見神醫、做針炙、氣功等，連燒符水都喝過。治療助他告別尿袋，身體多了些感覺，雙手也可微微活動，但很快到了樽頸位。「那時滿懷信心和希望去做。花了好多錢醫治，最後剩下不多錢，便回香港。」

遇上同路人終被理解 找回生命價值

治療間一直在醫院，坐輪椅不是稀奇事。回港後，卻發現要承受大量異樣眼光。「這麼年輕就要坐輪椅？」、「肯定是前世做得陰質事多，這世有報應。」負面說話不絕於耳，出街吃飯又要人餵，讓他渾身不自在。

本身已不太敢出街，聽到這些話更不敢出街。那段時間除了覆診都不出去，我還罵我媽：『你別再叫我出去見人吧，我殘成這樣，出去獻醜嗎？』

隨後因一次「路向四肢傷殘人士協會」的探訪，Tommy發現原來自己並不孤單，在同路人的鼓勵下，他終於有被理解的感覺。跟着他們去做探訪、參加唱歌班，Tommy一步步融入社會，發現不幸的不只他一個，有很多人比他情況更差，仍努力活着。

▲ Tommy不時到校分享生命故事。（被訪者提供）

練唱歌及演講 用生命經歷鼓舞大眾

有人只得頭部可以動，便擰頸、點頭玩電腦，甚至用頸操控輪椅。他雙手還有僅餘力量，可以去旅行、去玩，已比其他人好很多。「這啟發了我許多，原來我還有存在價值，即使四肢傷殘，也可去做探訪、去幫人。」Tommy更用心練唱歌，登上大大小小的舞台。他笑說：

死剩把口嘛。也讓其他傷殘人士知道，其實你們都能做到。傷殘人士不一定是社會負累，只要能發揮專長，都可以幫到社會。

▲ 受傷會影響橫隔膜和氣門，Tommy積極練氣、練唱歌，這些年間常常參加歌唱表演，盼以歌聲鼓舞其他人。（被訪者提供）

兒子是堅強生活的動力：「原來他不介意爸爸是傷殘人士」

在Tommy重拾自信的期間，兒子就出生了。因為身體障礙，換片、餵奶等工作要交給工人姐姐，Tommy就在旁觀察。雖然無法貼身照顧仔仔，但有一個獨特的任務，只有Tommy才做得到。「他哭得很厲害時，放他在我大腿上，邊唱歌、邊駕着輪椅四處走，他就不哭了。」

Tommy曾擔心自己的傷殘身分，會令兒子被歧視、被取笑。故每朝送他上學，他都在前一個街口停下，讓工人姐姐送兒子到校門。直至有一日放學，兒子邊跑邊叫爸爸，更向同學介紹自己，令他相當感動。

原來他不介意有個傷殘爸爸，自此也改變了我，我每次都會送到他去校門口，不介意別人的眼光。一直以來，他都給我很多動力。

▲ 有同學曾問起爸爸為何要坐輪椅，兒子指會照直解釋，也沒因而受過歧視。（黃建輝攝）

兒子成為Tommy生命的一束光，他指身為爸爸，要成為兒子的榜樣。因着這份切身的生命經歷，他最想教兒子不放棄、勇敢面對生活。

我要有自信，不可太自卑，因為他看着我成長，如果我閃閃縮縮、做事沒有信心，他亦會跟住做。 想告訴他，其實只要肯做、肯努力就會做到，不要放棄。

父子許下18歲的約定 平凡簡單就幸福

曾是運動好手、做過救生員的Tommy，現在卻無法親自教仔仔運動，他坦言有點遺憾。兒子曾問他何時才會站起來，想跟他一起玩、去踢波，他看着兒子，笑說：

待你18歲，爸爸就能走路，可以陪你玩。

說畢，Jonas點點頭，答：「最喜歡跟爸爸一起打機，最想跟他去旅行、滑雪。」

Tommy曾羨慕其他健全父母，能跟子女去主題樂園、跑跳追逐，但換個角度看，自己能花更多時間在家陪兒子，關係親密、無所不談，其實也是得著。隨年紀漸長，9歲的仔仔愈來愈生性，偶爾會幫爸爸扶椅、拿物件。問及最喜歡爸爸甚麼，他說：「我鍾意爸爸鍾意我。」

▲ 日前Tommy生日，兒子和工人姐姐親手弄了蛋糕為他慶祝。（被訪者提供）

身障沒影響父子情，反而對Tommy來說，兒子坐在他腿上，他駕着輪椅四處走、去表演，這些平凡、簡單的日常點滴，就是他最喜歡的回憶。「想起小時候，他跟我去表演，坐在我腿上揮手，我在唱《單車》，這最難忘。」

記者：吳霆俊