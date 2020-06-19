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【居屋2020】火炭彩禾苑賣現樓　推118伙三房戶今期罕見

社會 15:38 2020/06/19

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

彩禾苑鄰近工業區，日間部分單位或較受嘈音影響。（資料圖片）

居屋項目火炭彩禾苑，屬單幢式發展，平均呎價7,550元。雖然彩禾苑於第三季才開賣，但屋苑工程幾近完工。這意味申請人中籤後，很大機會可買現樓，即買即住。

彩禾苑焦點之一，跟「隔離營」駿洋邨僅一街之隔，居民日常購物、出外用膳等配套，都要步行5分鐘往駿洋商場「解決」。

【居屋2020】鑽石山啟翔苑呎價逾9千　63折推售第三季申請

屋苑位置隔涉，由火炭站步行前往需15至20分鐘。（資料圖片）

三房兩廁大單位　約120伙

備受追捧的「三房兩廁」單位，彩禾苑約有120伙，屬今期居屋少見，料繼鑽石山啟翔苑後，又一「爭崩頭」筍盤。

彩禾苑有806伙，大廈已平頂及髹色；彩禾苑樓高40層，每層有17至21伙不等，當中每層約有3伙屬「三房兩廁」間隔。為減低西斜影響，彩禾苑坐向西面的單位，窗戶採用茶色玻璃設計。

火炭區一帶是工廠區，欠大型公眾街市及大型商場等配套。（資料圖片）

位處工廠區　向東單位或較嘈

彩禾苑樓下只有1個花園和小量車位。屋苑一帶是工廠區，日間有貨車出入，坐向東面的單位或有噪音問題。

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記者：吳卓峰

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