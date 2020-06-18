【國民教育】教育局通告中小學舉辦重要慶祝活動　必須升掛國旗和區旗及奏唱國歌

教育局向全港中小學及幼稚園發出通告，就學校「展示國旗和區旗及奏唱國歌」提供最新指引，表示為促進國民教育及加強學生對國民身份的認同，中小學必須在舉辦慶祝元旦日（1月1日）、香港特別行政區成立日（7月1日）、國慶日（10月1日）的活動時，升掛國旗和區旗及奏唱國歌。

《國歌條例》刊憲即時生效 違者最高囚3年

通告又強烈建議學校在重要的日子及特別場合，例如開學日、開放日、畢業禮、水／陸運會、學校周年慶典、中華文化日等升掛國旗和區旗及奏唱國歌；並鼓勵學校定期展示國旗及區旗，及／或奏唱國歌。

教育局指出，《國歌條例》已於2020年6月12日正式刊憲生效，而《國旗及國徽條例》和《區旗及區徽條例》早於1997年7月1日已生效。通告特別提醒學校在升降國旗及區旗時，學校須注意升降國旗及區旗的正確方法，並確保旗幟狀況良好。

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學校於升掛國旗和區旗時，教職員和學生必須保持肅立和舉止莊重，奏唱國歌時要遵守相關的禮儀，以示對國家的尊重，及展現他們作為國民的良好素養。教育局表示，對於非中國籍的教職員和學生，奏唱國歌時遵守相關禮儀，是尊重身處國家的表現。

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而在奏唱國歌時，學校須注意《國歌條例》的精神是尊重國歌，任何人不可公開及故意侮辱國歌，或不當使用國歌。而所有中小學須提供機會，讓學生學習歌唱國歌，並教導學生國歌的歷史及精神，以及奏唱國歌的禮儀。

通告重點

國旗、國歌及國徽都是一個國家的象徵和標誌，任何一位公民都必須予以尊重。

培養學生對國民身份的認同，是中小學教育的重要學習宗旨。

讓學生認識自己國家歷史、文化、經濟、科技、政治體制和法律等各方面的發展，培養他們的國家觀念，更是學校教育應有之責。

學校有責任教育學生認識自己國家的國旗、國歌及國徽，這是德育、公民及國民教育的一部分，有助加強學生對國民身份的認同。

教育局重申，培養學生對國民身份的認同，是中小學教育其中一個重要學習宗旨。而國旗、國歌及區旗的學習內容一直蘊含於本地課程的不同科目，如小學常識科、音樂科、中國歷史科，以及德育、公民及國民教育中。教育局亦一直為學校提供相關的課程資源和教師專業發展課程。

為支援學界在現有基礎上教導學生認識和尊重國旗和區旗，並教導學生歌唱國歌、了解國歌的歷史和精神，以及遵守國歌奏唱的禮儀，教育局已檢視課程、整合相關資源，並加強課程支援措施，包括：

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責任編輯 李志強