【減肥大作戰】Adele靠「激瘦飲食法」半年減40磅　營養師拆解Sirtfood Diet減肥原理

▲ Adele靠「激瘦飲食法」半年減40磅，營養師拆解Sirtfood Diet減肥原理。

過去體態豐滿的英國歌后Adele，近年來積極減肥，靠「激瘦飲食法」（Sirtfood Diet）成功於半年內減去19公斤（約41磅）。近日她拍片悼念倫敦大火三周年，瘦身成功後簡直判若兩人，苗條身材令不少女士大為羡慕。TOPick請來健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy），分析「激瘦飲食法」的減肥原理。

Adele自去年離婚後就積極瘦身，於短短6個月內減去19公斤，上月她於32歲生日當天公開照片，大騷纖瘦身材，引起熱議。近日Adele再度現身，拍片悼念倫敦大火三周年，片中可見她臉容清瘦，下顎線條明顯，狀態甚佳。

▲ Adele公開減肥後的照片，苗條身材引起熱議。（圖片來源：Adele Instagram）

過去曾有外國媒體報道Adele的減肥方法，指她透過適量運動與改善飲食控制體重。在運動方面，Adele在健身教練的指導下，每星期會進行三次有氧運動，並接觸進階版普拉提（Pilates Reformer），有助改善姿勢，訓練靈活性和平衡。

激瘦飲食法（Sirtfood Diet）

飲食方面，Adele採用「激瘦飲食法」（Sirtfood Diet）減肥，這套理論由營養學家Aidan Goggins和Glen Matten提出，透過進食能活化乙酰化酶（sirtuin）的食物來減肥，有機會減少脂肪細胞形成，降低體脂。

這類食物包括芹菜、藍莓、薑黃、柑橘類水果、黃豆、蕎麥、羽衣甘藍、紅酒，及可可含量達85%以上的黑巧克力等。

「激瘦飲食法」分為兩個階段，第一個階段為7日。頭3天的將熱量攝取控制在1000卡路里內，主要飲用以上述食物打成的蔬果汁，一日三杯，外加一餐以激瘦食物為主的正餐。之後4日，將熱量攝取提升至1500卡路里，每日飲用兩杯蔬果汁，配合兩餐正餐。

第二階段為14日，不需限制熱量攝取，但每日需進食3餐以激瘦食物為主的正餐，及飲用一杯以激瘦食物打成的蔬果汁。

營養師拆解注意事項

營養師曾美慧（Amy）指出，「激瘦飲食法」的好處是，多進食不同類型的蔬果，有助增加抗氧化物的攝取，亦能提升纖維攝取量，有助排便暢順，改善血脂問題，而大部分蔬果含豐富鉀質，有降血壓和去水腫的作用。

不過，這種飲食法主張以蔬果汁為主食，攝取的熱量過太少，加上欠缺澱粉質和蛋白質的攝取，會減慢新陳代謝。長期維持這種飲食法會導致肌肉流失、或會出現脫髮、女士經期紊亂的症狀。

透過這種熱量攝取過低的方法減肥，磅數下降的原因主要來自肌肉和水分流失，而非脂肪減少。一旦提升熱量攝取，便很容易反彈。

她建議，健康的減肥方法應包含低脂蛋白質如雞蛋、海鮮、瘦肉、豆類，配上低升糖碳水化合物如糙米飯、全麥麵包、藜麥等，才是有效而不反彈的減肥方法。

不宜使用「激瘦飲食法」人士

Amy提到，由於蔬果中的鉀質有降血壓的功效，低血壓人士進食大量蔬果或會因血壓過低而出現頭暈的症狀。而蔬果的礦物質含量高，大量攝取會增加腎臟負擔，不適合腎功能衰退的患者跟從。

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責任編輯：沈佩珊