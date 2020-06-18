【港區國安法】「外力干預」變「勾結外力」 鄭若驊︰未有詳細資料難評論

▲ 鄭若驊認為，人大常委會制定港區國安法時會按法律去做。（梁偉榮攝）

據新華社最新公布，「港區國安法」四類罪行中的「外國和境外勢力干預」，改成「勾結外國或者境外勢力」。律政司司長鄭若驊表示，現時未掌握港區國安法條文的詳細資料，難以評論「勾結外國勢力」的意思。

鄭若驊在立法會見傳媒時表示，也是看新聞才得悉港區國安法的字眼出現改動，由於未知具體運作，現時未能作出詳細及恰當回應。

鄭若驊認為，人大常委會制定港區國安法時會按法律去做，並符合《憲法》及《基本法》條文，她相信，人大在草擬條文時，會透過多個渠道及媒體，知道外界的意見及關注點。

記者︰林曉君