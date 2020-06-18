【港區國安法】「外力干預」變「勾結外力」 鄭若驊︰未有詳細資料難評論 政治 19:00 2020/06/18 分享： 熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查 ▲ 鄭若驊認為，人大常委會制定港區國安法時會按法律去做。（梁偉榮攝） 據新華社最新公布，「港區國安法」四類罪行中的「外國和境外勢力干預」，改成「勾結外國或者境外勢力」。律政司司長鄭若驊表示，現時未掌握港區國安法條文的詳細資料，難以評論「勾結外國勢力」的意思。 鄭若驊在立法會見傳媒時表示，也是看新聞才得悉港區國安法的字眼出現改動，由於未知具體運作，現時未能作出詳細及恰當回應。 鄭若驊認為，人大常委會制定港區國安法時會按法律去做，並符合《憲法》及《基本法》條文，她相信，人大在草擬條文時，會透過多個渠道及媒體，知道外界的意見及關注點。 記者︰林曉君 相關文章 【港區國安法】人大常委會明召開 譚耀宗稱未收通知要7月前通過 16:19 2020/06/17 【港區國安法】人大常委會明召開 譚耀宗稱未收通知要7月前通過 【港區國安法】梁君彥拒批休會待續 黃碧雲斥全方位封殺表達意見渠道 16:40 2020/06/17 【港區國安法】梁君彥拒批休會待續 黃碧雲斥全方位封殺表達意見渠道 基本法 鄭若驊 港區國安法