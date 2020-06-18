香港傑出青少年運動員選舉　羽毛球網球四小將奪獎

▲ 傑出青少年運動員選舉第1季度得獎名單有4位小將得獎。（體院提供）

由體院主辦、運動燃希望基金贊助的傑出青少年運動員選舉，今日（18日）公布2020年第1季度得獎名單，4位獲獎青少年運動員分別來自2個運動項目，包括羽毛球的鄭善恩、高城熙，以及網球的黃澤林、王康怡。

羽毛球運動員鄭善恩及高城熙於2020德國青少年賽表現出色，分別於女子單打U19及混合雙打U19取得兩面銅牌。剛考畢香港中學文憑試，高城熙表示將轉為全職訓練，期望更能發揮他的運動潛能，並以2021年世界青少年錦標賽中取得獎牌為目標。同樣劍指世界青少年錦標賽，鄭善恩則以單打8強為目標。

對於能連續兩季取得佳績並榮獲季度獎項，鄭善恩表示這為她帶來莫大鼓舞：

能夠在國際賽事中取得佳績，驅使我更有動力繼續訓練，令我更有信心迎戰未來的賽事。備戰過程中，我會加強體能訓練。

網球運動員黃澤林憑藉於泰國ITF世界青少年巡迴賽中擊敗多名種子選手，勇奪首個一級賽事個人冠軍而第二次獲頒「傑出青少年運動員」殊榮。他表示將與家人一起聚餐慶祝，同時會購買禮物鼓勵自己再接再厲。

王康怡則以在澳洲青少年網球公開賽女子單打奪取第5名的佳績 而第五度獲頒季度殊榮，她表示十分榮幸能夠再次獲獎，同時感謝大會的肯定。 即將踏入成人組別，她期望能保持佳績，為將來打進大滿貫作準備。

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責任編輯：陳子謙