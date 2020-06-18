【新冠肺炎】公立醫院已恢復8、9成服務　擬增節數處理受延誤專科門診病人

▲ 醫管局行政總裁高拔陞提到現時新冠肺炎疫情已放緩，公院過去1、2個月逐步恢復恆常服務。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，醫管局表示上月起逐步恢復公院服務，包括預約診斷、內窺鏡等服務，至今已恢復至疫前8至9成水平，惟相信仍需半年時間才可追回早前被延誤的專科門診個案。另醫管局擴展實驗室化驗計劃，為需返院作血液透析服務的病人作病毒篩檢，未來擬與衞生署合作，推及至普通科門診病人。

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醫管局行政總裁高拔陞今日於醫管局大會後見傳媒，提到現時新冠肺炎疫情已放緩，公院過去1、2個月逐步恢復恆常服務，至今已完全恢復預約放射診斷服務，專科門診、非緊急手術及內窺鏡等服務，亦已回復至疫前8、9成水平。至於受疫情影響需延誤的專科門診病人，高拔陞承認要「追返時間」，將安排醫護於周末加開診症節數，惟難預計需時多久才完成為全部受延誤的專科門診病人診症：「可能恢復一段時間又要再停過，相信要數月至半年時間才可追回。」

高拔陞亦提及，為應對下一波疫情來襲，醫管局已做好準備，包括設社區復康設施，同時加強為入院院舍病人及精神科病人作病毒檢測，亦為需返院洗血的腎科病人進行檢測，至今檢測對新冠病毒均呈陰性，下一步擬與衞生署配合，擴大為普通科門診病人進行病毒化驗。

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至於公立醫院負壓隔離病房病床，高拔陞稱，現時公院有1200張負壓隔離病房病床，計劃為額外100張普通病床，改裝成二線隔離病床，以應付日後疫情；而現時400張二線病床因應疫情回穩，部分已回復予普通病人使用。他續指，將與機電署合作為現已騰空的負壓隔離病房病床，作全面檢查及維修。

另外，醫管局受新冠肺炎疫情影響，19/20年度272項計劃項目中，仍有48項需要延誤，包括九龍東及新界西醫院聯網的日間復康服務1400個名額，及500個長者日間服務名額，將延至明年首季推行。高拔陞強調，如未來疫情嚴竣，不排除有需要再作延誤。

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記者：陳正怡