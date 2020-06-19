【端午糭】新派創意養生益氣糭　藜麥黑松露姬松茸美味健康兼備

▲ 端午節當然要食糭，但年年食最好找點新意，帝京餅店的三色有機養生糭，便有三款創意糭，必有一款適合你。(相片由酒店提供)

端午節(6月25日)即至，例牌節目當然是要食糭應節，年年食糭便要有點新意，精選以下多款新派糭，糭有一款適合你。

三色有機養生糭(198元，帝京餅店)

集合3款糉，包括桂花藜麥甜豆糭 (圖左)，材料有紅腰豆、黑豆、有機三色藜麥，再混合糯米及桂花糖等，散發陣陣桂花氣息。松茸桂圓薏仁糭 (中)，有雲南松茸、桂圓、薏仁、香菇醬、靈芝菇等製成的素糭。羊肚菌金栗新豬肉糭 (右)，便用上OmniPork新豬肉，配合豌豆、大豆、冬菇、羊肚菌及金栗等，羊肚菌香味濃郁且營養豐富，金栗味道香甜更增添口感。

▲ 8度海逸酒店的黑松露野菌五穀鹹肉糭(相片由酒店提供)

黑松露野菌五穀鹹肉糭(138元，8度海逸酒店)

五穀是5款營養穀物，包括紅糙米、小麥、燕麥及蕎麥米，再混合糯米製作，還有冬菇、日本花菇及白菌的雜菌，配合意大利黑松露醬、五花腩等製成。打開糭葉，散開黑松露的獨特香氣，未食已有好感了。

▲ 奇華的銀杏果蓮子素糭(相片由食店提供)

銀杏果蓮子素糭(58元，奇華)

用上養心安神的蓮子、養顏有助降脂的銀杏，混和被譽為「超級食物」的紅藜麥、有機燕麥米及糯米，再配上香甜的栗子及粉糯的芋頭等，素食者必定喜歡。

▲ 奇華的陳皮鴨腿肉糭(相片由食店提供)

陳皮鴨腿肉糭(62元，奇華)

以粵式的陳皮鴨腿湯做主題，選用新鮮嫩滑的鴨腿，以秘製滷水汁煮至入味，再加入上等的燒腩肉，肉汁滲透到糯米中，配合陳皮的清香回甘，味道層次豐富。

▲ 翠亨邨的養生姬松茸益氣糭(相片由餐廳提供)

養生姬松茸益氣糭(178元，翠亨邨)

選用高纖的三色藜麥混入糯米製作，還加入清香的姬松茸、以及健肺補氣的黨參及淮山，層次豐富，美味健康兼備。同時還伴以黃金柑桔糭，糖柑桔及自製柑桔蓉以秘方炮製成鹼水糭，色澤金黃晶瑩，散發淡淡果香，同樣吸引。

INFO

8度海逸酒店 電話：2126 1960

帝京餅店 電話：2622 6256

奇華 電話： 2785 6066

翠亨邨 電話：2376 2882

記者：楊樂天