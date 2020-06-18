【港區國安法】范鴻齡：罷工將政治帶入醫管局絕不接受　以罷工威脅認同政治理念亦不會得逞

▲ 醫管局主席范鴻齡（右）稱如有人罷工，醫管局會根據既定機制嚴肅處理。（曾耀輝攝）

全國人大常委會正式審議港區國安法，本港多個工會籌備公投及罷工反對港區國安法，當中包括醫管局員工陣線。醫管局主席范鴻齡今回應，直指醫護罷工將政治議題帶入醫管局，絕對不能接受；又指有聲音以罷工作威脅，要求醫管局認同某些人的政治理念，強調絕對不會得逞。

醫管局主席范鴻齡今日出席醫管局大會後見傳媒，被問及有醫護工會計劃公投罷工，反對港區國安法。范鴻齡強調醫管局一向並無政治立場，對所有人均一視同仁，為所有病人提供服務，又尊重同事有個人政治理念，惟前提是不可帶入醫管局。

他直指，罷工屬政治議題，任何罷工都會影響服務，令病人權益受損，絕對不能接受；又提到有聲音以罷工作威脅，要求醫管局認同某些人的政治理念，強調絕對不會得逞，醫管局亦不會同意，如有人罷工，醫管局會根據既定機制嚴肅處理。

就二月醫護大規模罷工跟進，范鴻齡稱已經外聘律師處理，團隊包括大律師及資深大律師等，已交由人事部跟進，有進一步消息再作公布。

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記者：陳正怡