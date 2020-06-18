【國民教育】教育局發國歌課程指引　初小生要熟習旋律和歌詞　初中生須體會國歌精神

▲ 教育局建議中、小學生分三個階段學習國歌。（資料圖片）

《國歌條例》已於6月12日刊憲生效。教育局昨強調，學校須注意《國歌條例》的精神是尊重國歌，任何人不可公開及故意侮辱國歌，或不當使用國歌，「而所有中小學須提供機會，讓學生學習歌唱國歌，並教導學生國歌的歷史及精神，以及奏唱國歌的禮儀。」

【國民教育】教育局通告中小學舉辦重要慶祝活動 必須升掛國旗和區旗及奏唱國歌

教育局指出，目前奏唱國歌在學校已十分普遍，學校會在慶祝特定重要日子如國慶日、香港特區成立紀念日，和畢業禮、運動會等特別場合，均會舉行升旗儀式和奏唱國歌，而學生亦會在音樂課堂學唱國歌。

▲ 國歌五線譜版本

由於《國歌條例》已在6月12日刊憲生效，教育局表示所有中小學須提供機會，讓學生學習歌唱國歌，並教導學生國歌的歷史及精神，以及奏唱國歌的禮儀。

《國歌條例》刊憲即時生效 違者最高囚3年

教育局指出，課程發展議會已通過《國歌的學與教︰音樂科課程補充文件（小一至中三）》，所有提供本地課程的學校於2020/21學年起，按文件全面教導學生學習歌唱國歌和遵守奏唱國歌的禮儀；亦應適當地在課堂向學生介紹國旗和區旗，並教導學生國歌的歷史及精神等。

國歌的學與教活動，能幫助學生提升歌唱技巧，亦有助他們了解樂曲的情境，包括相關的歷史背景和創作意念，以培養欣賞音樂的能力。此外，學校在特定日子奏唱國歌，亦有助學生學習遵守應有的禮儀。

中、小學生學習國歌的三個階段重點如下：

‧第一學習階段（小一至小三）

學生聆聽國歌，教師帶領學生一起齊唱，使其熟習旋律和歌詞；

學習莊重地唱國歌，並認識國歌是國家的象徵，培養尊重國歌的態度。

第二學習階段（小四至小六）

學生按曲譜的表情記號歌唱國歌，教師協助學生提升歌唱技巧，並以莊重的態度和舉止歌唱國歌；

認識曲詞作者，了解歌曲的創作背景。

第三學習階段（中一至中三）

賞析國歌的音樂特徵，討論歌詞與音樂的關係，鞏固歌唱技巧，體會國歌的精神；

通過多元化的學習策略，如聆聽、討論和資料搜集，讓學生從音樂的不同角度探討國歌的相關課題。

至於高中學生，則須繼續參加與國歌相關的其他學習經歷和全方位學習活動，例如特別場合的升國旗和奏唱國歌儀式，以延續國歌的學習經歷。

教育局提供學習國歌的參考資料--

政制及內地事務局「專題資料：國歌」網頁（包括標準曲譜及官方錄音）

教育局德育、公民及國民教育組「認識國旗、國歌及區旗」網頁

國歌的曲譜見政制及內地事務局網頁

政制及內地事務局網頁的國歌五線譜版本

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責任編輯 李志強