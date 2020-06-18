梁美芬七情上面領唱　大問「點解要攬炒」

▲ （梁美芬Facebook）

經歷持續逾1年的反修例風波後，市民對「攬炒」一詞已經不陌生，不過社會亂象未見停止，就連經民聯立法會議員梁美芬都不禁大問「點解要攬炒」。

梁美芬今日（18日）發布《點解要攬炒》MV（按此觀看），曲長只得1分13秒，由她七情上面地領唱，合唱的還有多名從九龍西出身的地區人士，包括前油尖旺區議會副主席黃舒明、前深水埗區議員梁文廣等。片段中亦加插反修例風波期間的縱火、堵路、投擲汽油彈等港人不陌生畫面。

梁美芬在MV中大開金口，嘆「我哋乜都輸曬，係咪仲要攬炒？」，之後她又在Facebook上發問，香港經歷過去一年後，失業率急失，競爭力急跌，為何還要攬炒及破壞。

據了解，錄音工作一日內完成，曲詞由魯大、魯倚負責，但兩個都屬假名，其中填詞人據聞有份開口唱歌。今次歌曲是否動聽就見人見知，但1分鐘內多次重複「點解要攬炒？點解要破壞？」，就頗有洗腦效果。

其實今次並非梁美芬首次開金口，早在2012年競選連任立法會時，她曾推出過《快樂西九》（按此觀看）競選歌曲，當時她有份為曲中Rap。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2