【新冠肺炎】抵港前14天訪京者需接受深喉唾液檢測　獲豁免檢疫者需接受醫學監察

▲ （經濟日報資料圖片）

北京近日再度爆發疫情，7日內已累計錄得158宗個案，港府今日表示已因應北京最新疫情，加強對從北京抵港人士的檢測安排，包括抵港前14天曾訪北京人士，不論是否獲豁免檢疫人士，都獲發樣本瓶收集深喉唾液作檢測，獲豁免檢疫者需接受醫學檢測，而其他人士則需接受14天強制檢疫。

【新冠肺炎】何栢良：港府應取消北京來港人士豁免檢疫安排

食衞局表示，北京當局已將突發公共衞生事件應急響應級別由三級上調至二級，所有人士如需開北京均須持有7天內新冠病毒核酸檢測陰性證明；本港為審慎起見，衞生署會加強港口衞生的防控工作及有關抵港人士的檢測，作為「聯防聯控」的安排。

當局稱，衞生署昨日起已向抵港前14天曾到訪北京人士，派發樣本瓶收集深喉唾液樣本作檢測，獲豁免檢疫的人士須同時接受醫學監察；至於從陸路口岸抵港的人士，如非獲豁免人士，抵港後亦須於指定地點接受14天強制檢疫。衞生署會繼續密切監察各地的2019冠狀病毒病疫情，並檢視入境人士的檢疫及病毒檢測的安排。

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責任編輯：陳正怡