粉嶺公路奪命車禍　交警否認以車作路障

▲ 警方2年前於粉嶺公路追截一輛銀色七人私家車，被指截停其他私家車作「人肉路障」，最終七人車收掣不及失控撞向停駛車輛，車上2男不治。（經濟日報資料圖片）

交通警涉於粉嶺公路上指示車輛停駛，以助追截疑超速的七人車，被質疑以其他車作「人肉路障」，七人車其後與其他車相撞，車上兩人身亡，死因庭今日展開研訊，涉案交通警否認曾以車輛作路障。

兩名死者鍾逸揚（37歲）及張梓豪（26歲），為事件中七人車的司機及乘客，死因庭今日(18日)就兩人的死因展開研訊。

隸屬警察護送組的交通警員伍日溪作供指，2018年2月11日事發當天他從警方控制台聽到另1名交通警正追截七人車，故到粉嶺公路協助。庭上播放當時警方控制台的聲帶，伍當時曾稱「我在九龍坑阻擋所有車輛」。伍供稱，他當時希望減低粉嶺公路的車流量，同時想駛到前面的馬會道支路口，阻止其他車輛從支路口駛出，令警員可以暢通無阻追截七人車。

死因裁判官看完現場行車紀錄儀片段後質疑，伍的行為並非拖慢該些私家車，而是截停私家車。伍則堅稱，他當時橫向伸出右手並揮動，是慢駛的慣用手號，高舉雙手才是停駛的手號，但承認當中司機或產生了誤會。

死因研訊主任亦質疑，伍是否希望以私家車作路障，令七人車無處可逃，伍否認說法，並堅稱從來未有想過截停粉嶺公路上的車輛。

其中1名曾慢駛的司機李承昊供稱，他當時理解交通警指示他停駛，他減速至5公里時便發生撞車，事後有腦出血及骨折，住院約2周，而私家車則報銷。死因裁判官︰周慧珠；案件編號︰CCDI196-7/2018；聆訊明日再續。

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記者：林欣樂