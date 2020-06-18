教育局：現無計劃修訂學校復課指引　學校舉行畢業禮所有人要戴口罩

▲ 有學校小六學生畢業照，疑違反在校內須戴口罩及應保持最少1米距離的指引。（香港教育工作者聯會黃楚標學校圖片）

「限聚令」明日（19日）起放寬至上限至50人，但學校仍要遵守教育局上月公布的復課指引，包括校內須戴口罩及應保持最少1米距離等指引，惟有小學在禮堂拍攝畢業照時疑違反指引，師生都無戴口罩及沒有保持1米距離。教育局表示，現階段無計劃修訂「學校復課指引」，重申學校如要舉行畢業禮等集體活動，所有參與的學生及教職員應戴上口罩。

教育局表示，學校於新冠肺炎疫情期間，應減少人群聚集及減低社交接觸，避免非必要集會活動，以減低教職員及學生受感染的機會。惟如有必要進行集體活動，例如畢業禮，學校須因應校本情況和學生、家長需要決定舉辦與否，並須確保場地空氣流通，所有參與的學生及教職員應戴上口罩，原則上，應盡量保持最少1米的距離；學生應平排而坐，面向同一方向，避免面對面活動。

▲ 教育局表示，現階段無計劃修訂「學校復課指引」。（經濟日報資料圖片）





教育局指，活動前後，教職員及學生必須妥善清潔雙手；結束後，學校須為場地徹底以1:99 稀釋家用漂白水清潔消毒；金屬表面即可用70%酒精消毒。



局方稱，會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，因應疫情的發展，適時更新相關內容並通知學校應採取的防疫措施。

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記者：陳曉瑩