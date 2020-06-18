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【港區國安法】草案改字眼　「干預」變「勾結」

政治 22:46 2020/06/18

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港版國安法人大會議上通過之後，由人大常委會開會審議。（資料圖片）

「港區國安法」草案內容其中一項罪行，由5月底全國人大會議通過的「外國和境外勢力干預」，字眼改為「勾結外國或者境外勢力」。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央旨在禁止「外部勢力勾結本地勢力，聯手反抗中央」，但具體情況如何，主要視乎草案具體條文。

港區人大代表吳秋北指，「勾結」字眼更加準確，針對的不止是外國勢力干預香港事務，更是香港「叛亂分子」勾結境外勢力的主動行為，打擊範圍更廣。

泛民方面，民主派立法會議員陳淑莊表示，「勾結」一詞在香港及內地都沒有具體的法律釋義，她作為受普通法法律教育的人士，有理由擔心該釋義可被無限擴大，用以羅織罪名。她又指，普通法的做法跟從案例，但今次「勾結」沒有先例，如何判刑沒有先例可循，只能在中國刑法中，見到類似4項罪名的刑罰。

公民黨法律界議員郭榮鏗指出，香港作為國際城市，經常會跟外國官員、議員和學者等人交流，立法會內有專責國會交流的事務委員會，擔心相關人士會否構成勾結外國勢力而被控告違法，認為是不可能想像。

根據新華社報道，港區國安法草案對防範、制止和懲治發生在香港特別行政區的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定。

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責任編輯︰尹櫻霖

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