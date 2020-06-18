許智峯私人檢控開槍警長、涉撞人的士司機 兩案8·31開審

▲ 許智峯表示，若律政司介入撤銷訴訟，他會進行司法覆核。（資料圖片）

民主黨許智峯早前向西灣河開槍案的交通部警署警長，以及涉嫌在深水埗撞人的士司機，提出私人檢控，他獲法院通知，兩案將同於8月31日在西九龍裁判法院開審。他又自言，現已有兩手準備，假若律政司介入撤銷訴訟，將會提出司法覆核，跟律政司在法庭打到底。

許智峯律師團隊，昨日接獲東區裁判法院通知，就該名警長在去年11月11日，於西灣河筲箕灣道與太安街交界槍傷男子案正式發出傳票，涉嫌違反《火器及彈藥條例》及《侵害人身罪條例》。

許智峯形容，今次獲批傳票申請的意義重大，而今次檢控是要令警隊知道，在執法期間非法使用武力，是要負上個人責任，被控可處終身監禁的控罪。

另外，就去年10月6日，一名的士司機涉嫌於深水埗剷上行人路撞人的案件，許智峯表示，收到法庭通知，原定於8月17日傳召涉案司機上庭接受審訊，改為8月31日上午於西九龍裁判法院開審。許智峯指，如果有關人士拒絕出庭或缺席聆訊，法庭將可以通緝令方式傳召上庭。

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責任編輯︰林曉君