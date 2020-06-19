【邱騰華專訪】下半年料反覆首務重建希望　迎戰疫情經濟逆境復和才可復原

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，社會需要復和，經濟才可復原，否則經濟會由盛轉衰，而非轉弱。（馮漢柱攝）

新冠肺炎席捲全球，環球經濟受挫，商務及經濟發展局局長邱騰華預期，本港下半年需繼續迎戰疫情及經濟逆境兩場戰疫，他預料情況反覆或比反彈更緊要，港府應對策略要張弛有度，確保防疫及經濟運作都能維持安穩。

他強調，社會要復和，經濟才可復原，現時最緊要重建希望；又言本港無法逆轉「港區國安法」的實施，而國際上貿易單邊保護主義成新常態，將影響貿易成本、企業盈利等。

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邱騰華周三（17日）接受TOPick專訪時表示，不論香港以至全球，今年下半年都面對應付新冠肺炎疫情及經濟逆境這兩場戰役，形容

它們短期內不會離我們而去。

他說，香港要接受疫情將起落不定、時好時壞，因此應對措施上必然要有彈性及張弛有度，

當疫情重臨時要將它「壓」落去；有機會好轉時，在企業及市民的合作下，要有能力在高度防控下維持經濟運作，這是未來下半年要馳走的路。

▲ 邱騰華指，不論香港以至全球，今年下半年都面對應付新冠肺炎疫情及經濟逆境這兩場戰役。（經濟日報資料圖片）

施政張弛有度 企業需平衡生命力

惟邱騰華指，在應對疫情及復甦經濟的掌握上有困難，

例如何時張、何時弛，是否能應對疫情反覆，如果錯了就要調整，所以好難估計經濟的反彈，可能反覆比反彈更緊要，同時要確立良好的應對措施。

他解釋，政府在疫下維持本港經濟穩定的宏觀策略上，既要「保底」，例如透過「保就業」等計劃以全面穩住經濟陣腳；亦要「扶危」，即支援最受影響的行業。但他認為單靠政府幫助不足以令企業走出困局，企業亦需具備能力去「周轉」，保持實力，平衡企業的生命力。

邱騰華稱，觀乎去年下半年的社會事件及今年初至今的數據，本港企業面對的經濟環境都比過往10多年差，但企業倒閉率及失業率都未有「升到天咁高」，當中好視乎企業如何看他們業務的前景，如何運用自身力量去維持經營，他認為社會現時最重要是重建希望。

他又形容，社會要復和，經濟才可以復原，否則經濟會由盛轉衰，而非轉弱，但香港過去兩年所發生的事，社會大眾需要共同承擔，已不是誰是誰非的問題，

對社會的傷害及將香港放於地緣政治的刀尖上，都是一個要處理的現實。

▲ 邱騰華表示，香港在維護國家利益、統一、領土完整及國家安全上，無後退之路。（經濟日報資料圖片）

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指港區國安法實施 無後退之路

全國人大審議港區國安法，美國揚言對香港作出制裁，動搖本港經濟地位，並上升至中美角力、中國與西方博弈的層面。邱騰華指，過去半年與不少商會、工商界人士會面，當中很多人關注香港是否仍屬安全城市、從商及生活穩定、競爭力會否被削弱等。他強調，香港無法逆轉兩國之間的對弈，在維護國家利益、統一、領土完整及國家安全上，亦無後退之路，

在此大前堤下，要如何覓自身地位，基本上要先回復安穩的投資及經濟環境。

邱騰華續言，環球貿易環境中，單邊保護主義已成社會新常態，帶動貿易成本增加，「以往因為全球化、供應鏈的得益，會於短、中期內，都會無咗」，並影響企業盈利、消費者「荷包」，以及國際之間的經濟；又認為未來一、兩年本港的旅遊數字未必能即時回復至很高的水平，香港要透過內部消費來帶動經濟，互相補足，而他相信本地消費都會出現一個轉捩點。

▲ 邱騰華認為社會現時最重要是重建希望。（馮漢柱攝）

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記者：陳曉瑩