【邱騰華專訪】「旅遊氣泡」不止旅遊　更創雙邊商貿

▲ 在跨境旅遊重啟開之時，商務旅客料是首批重臨香港的客群，成本地企業一大商機。（經濟日報資料圖片）

港府擬與疫情受控的國家及地區，討論建立「旅遊氣泡」（Travel Bubble），容許雙方民眾豁免檢疫，有限度重啟跨境旅遊。商務及經濟發展局局長邱騰華接受TOPick專訪時透露，政府推動旅遊氣泡不止在旅遊層面上開通，亦會引入雙邊商貿合作，向外推廣本地抗疫科技，為本地企業覓商機。

吸商務客 推廣本地抗疫科技

邱騰華表示，當跨境旅遊重開之時，首批重臨香港的相信會是商務旅客，貿發局早前已掌握本港公司在疫下自行研發的抗疫科技及產品名單，包括電子手環與發布系統、檢測技術、人工智能、送飯機械人、納米防疫科技、空氣過濾技術、自潔門柄等，這些都能成為本地維持經濟基本運作中，可應用在雙邊貿易上的一個推廣。

【邱騰華專訪】下半年料反覆首務重建希望 迎戰疫情經濟逆境復和才可復原

他說，自己與其他地方商討建立「travel bubble」（旅遊氣泡）時，都會帶同上述提及的科研企業，一同洽談合作的商機，

我不只要create（建立）一個bubble（氣泡），還要create（建立）一個platform（平台）可以做到生意。

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，政府推動旅遊氣泡不止在旅遊層面上開通，亦會引入雙邊商貿合作。（馮漢柱攝）

邱騰華強調，建立旅遊氣泡的起步工作，政府會考慮5大因素，包括對方控疫實效及嚴謹度、與香港的經貿關係、兩地民眾互相往來具備互認健康機制、配合航運交通逐步恢復而有序開通，以及能否引入雙邊商業式的輔助，亦會以張弛有度的方法處理，例如建立後一旦對方的疫情出現反覆，不排除屆時會剔除在「氣泡」名單外。

【邱騰華專訪】續檢討海洋公園定位 大型改動或諮詢公眾

須互認檢測系統 健康碼關鍵

他亦透露，目前有部分國家地區主動「敲門」，與港府商討計劃，當局亦有直接聯絡海外駐港辦事處接觸，部分商會也有幫忙牽頭，但現時未有很確實的名單。

邱騰華認為，香港與其他地區要成功建立旅遊氣泡，最重要有一套互認互信的檢測系統，而「健康碼」或是其中一項必不可少的技術或形式，過程並非難事。對於粵港澳三地商討互認健康碼多時，至今香港未實施，本地獲取認證的每次檢測費用亦被指昂貴，他稱，收費高低視乎健康碼的需求，目前仍要商討政府是否需要提供資助。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩