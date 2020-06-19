  • 29°C
香港時間 : 2020619日 (週五) 07:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【邱騰華專訪】續檢討海洋公園定位　大型改動或諮詢公眾

社會 07:02 2020/06/19

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

海洋公園上月獲財委會通過54億元撥款申請，逃過破產倒閉的命運，並於本月中重開。（經濟日報資料圖片）

海洋公園上月獲財委會通過54億元撥款申請，逃過破產倒閉的命運，並於本月中重開。商務及經濟發展局局長邱騰華接受TOPick專訪時指，政府會繼續就公園的重新定位及發展進行半年的檢討工作，亦不排除會就公園一些大型的改動安排，諮詢公眾。

【邱騰華專訪】「旅遊氣泡」不止旅遊　更創雙邊商貿

邱騰華表示，海洋公園與本港所有企業一樣，在面對現時多重打擊中，必然需要轉型，

公園是一個縮影，雖然有海岸優勢與自身品牌，最後亦獲政府的幫手，但都不能免於任何一個企業都會面對的挑戰。

需發掘新項目　支援持續營運

他指，現時不會完全摒棄園方原先最初提交予立法會的計劃，但當中一定要作出調整，既要固守公園的保育優勢，亦要節流保存實力，同時發掘新項目支援公園的持續營運，

海洋公園最大的收入不是靠門票，必須讓入園者願意花多些金錢來換取更好的經驗。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，海洋公園能否吸引遊人花多些時間及金錢在園內消費，是半年檢討的整體方向。（經濟日報資料圖片）

【邱騰華專訪】下半年料反覆首務重建希望　迎戰疫情經濟逆境復和才可復原

邱騰華認為，公園水上樂園落成及啟用、重新規劃園區主題後、結連公園兩間酒店後，能否吸引遊人花多些時間及金錢在園內消費，這些都是檢討小組在半年裏要檢討的整體方向，但公園具體營運上都要作出改變，需要突破現有限制。

公園非具單一主題，亦有動態、靜態、飲食、感受、活動等體驗，都可以作出獨立審視。

海洋公園主席孔令成及行政總裁李繩宗任期將於本月屆滿，接棒人選備受關注，公園發言人昨表示，公園行政總裁的招聘程序及工作已完成，並已有人選，資料會適時公布。另外，園方將於本月29日舉行全新動物展館的開幕禮，屆時候任公園主席及行政總裁亦會出席，為新展館進行揭幕。

邱騰華指，不排除會就公園一些大型的改動安排，諮詢公眾。（經濟日報資料圖片）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

邱騰華 海洋公園

最高瀏覽

【暖心外傭】僱主離婚不理少主有愛外傭視如親女　貼身照顧7年為女童不回國結婚
12:57 2020/06/18
【暖心外傭】僱主離婚不理少主有愛外傭視如親女　貼身照顧7年為女童不回國結婚
【塑化劑】長期用塑膠器皿裝熱飲　7歲弟生殖器僅1cm姊9歲來月經
15:13 2020/06/17
【塑化劑】長期用塑膠器皿裝熱飲　7歲弟生殖器僅1cm姊9歲來月經
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏
13:53 2020/06/17
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏