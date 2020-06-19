【邱騰華專訪】續檢討海洋公園定位　大型改動或諮詢公眾

▲ 海洋公園上月獲財委會通過54億元撥款申請，逃過破產倒閉的命運，並於本月中重開。（經濟日報資料圖片）

海洋公園上月獲財委會通過54億元撥款申請，逃過破產倒閉的命運，並於本月中重開。商務及經濟發展局局長邱騰華接受TOPick專訪時指，政府會繼續就公園的重新定位及發展進行半年的檢討工作，亦不排除會就公園一些大型的改動安排，諮詢公眾。

【邱騰華專訪】「旅遊氣泡」不止旅遊 更創雙邊商貿

邱騰華表示，海洋公園與本港所有企業一樣，在面對現時多重打擊中，必然需要轉型，

公園是一個縮影，雖然有海岸優勢與自身品牌，最後亦獲政府的幫手，但都不能免於任何一個企業都會面對的挑戰。

需發掘新項目 支援持續營運

他指，現時不會完全摒棄園方原先最初提交予立法會的計劃，但當中一定要作出調整，既要固守公園的保育優勢，亦要節流保存實力，同時發掘新項目支援公園的持續營運，

海洋公園最大的收入不是靠門票，必須讓入園者願意花多些金錢來換取更好的經驗。

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，海洋公園能否吸引遊人花多些時間及金錢在園內消費，是半年檢討的整體方向。（經濟日報資料圖片）

【邱騰華專訪】下半年料反覆首務重建希望 迎戰疫情經濟逆境復和才可復原

邱騰華認為，公園水上樂園落成及啟用、重新規劃園區主題後、結連公園兩間酒店後，能否吸引遊人花多些時間及金錢在園內消費，這些都是檢討小組在半年裏要檢討的整體方向，但公園具體營運上都要作出改變，需要突破現有限制。

公園非具單一主題，亦有動態、靜態、飲食、感受、活動等體驗，都可以作出獨立審視。

海洋公園主席孔令成及行政總裁李繩宗任期將於本月屆滿，接棒人選備受關注，公園發言人昨表示，公園行政總裁的招聘程序及工作已完成，並已有人選，資料會適時公布。另外，園方將於本月29日舉行全新動物展館的開幕禮，屆時候任公園主席及行政總裁亦會出席，為新展館進行揭幕。

▲ 邱騰華指，不排除會就公園一些大型的改動安排，諮詢公眾。（經濟日報資料圖片）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩